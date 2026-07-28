ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 270 Dollar
- JPMorgan belässt Boeing auf Overweight Ziel 270
- Erneut ereignisarme Resultate kommen Boeing entgegen
- Fokus auf Produktion, Auslieferung und Barmittelzufluss
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut ereignisarm gewesen, und das komme dem Unternehmen entgegen, schrieb Seth M. Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Boeing sei es nach wie vor von größter Bedeutung, weiterhin auf höhere Produktionsraten, Auslieferungen und Barmittelzuflüsse hinzuarbeiten sowie die Zertifizierungen für die Modelle 737 und 777 sicherzustellen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 193,0 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 153,18 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 287,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +38,95 %/+53,36 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 270 US-Dollar