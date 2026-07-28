JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 270 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 193,0 auf Tradegate (28. Juli 2026, 16:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 153,18 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 287,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +38,95 %/+53,36 % bedeutet.