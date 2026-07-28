SMA Solar Technology Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 28.07.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von -12,05 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -12,05 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,31 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -17,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +65,15 %.

Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,35 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,37 % 1 Monat -8,22 % 3 Monate +12,31 % 1 Jahr +163,19 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 28.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -3,12 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -5,29 %. SolarEdge verliert -10,94 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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