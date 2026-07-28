🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kapitel Kanzlerkandidatur ist abgeschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Söder erklärt persönliche Kanzlerfrage für beendet
    • Söder verteidigt Merz nach Personalrochaden
    • 2021 Machtkampf verloren 2025 setzte sich Merz durch
    Söder - Kapitel Kanzlerkandidatur ist abgeschlossen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hält die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur nach eigener Aussage für erledigt. "Dieses Kapitel ist abgeschlossen", sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob er noch einmal als Kanzlerkandidat zur Verfügung stünde, sollte es nötig sein. Er betonte: "Die Frage stellt sich heute nicht - und sie wird sich auch in Zukunft nicht mehr stellen."

    Söder nahm dabei erneut Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz in Schutz, der sich wegen seiner jüngsten Personalrochaden viel Kritik in den eigenen Reihen ausgesetzt sieht. "Friedrich Merz bringt vieles entschlossen voran", sagte Söder und fügte hinzu: "In der Politik ist es heute doch wie im Fußball: Das Spiel selbst ist kürzer als die Vor- und Nachberichte. Aber auf das Spiel kommt es an. Wenn der Bundestrainer entscheidet, die Mannschaftsaufstellung anzupassen, ist das legitim." Und mit Blick auf die Querelen um die Nachbesetzung des Bundesverkehrsministeriums argumentierte der CSU-Chef: "Wenn dann einer sagt, er will doch nicht eingewechselt werden, dann ist das ärgerlich, aber kein Beinbruch."

    2021 hatte sich Söder einen Machtkampf mit dem damaligen CDU-Chef Armin Laschet um die Unions-Kanzlerkandidatur geliefert - Laschet gewann, die Union verlor dann aber die Bundestagswahl. 2025 lief die Kanzlerkandidatur sehr eindeutig auf Merz zu, Söder hatte quasi von vornherein das Nachsehen./ctt/had/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Söder Kapitel Kanzlerkandidatur ist abgeschlossen CSU-Chef Markus Söder hält die Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur nach eigener Aussage für erledigt. "Dieses Kapitel ist abgeschlossen", sagte der bayerische Ministerpräsident dem "Handelsblatt" auf die Frage, ob er noch einmal als …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     