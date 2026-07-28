Das waren für mich die drei wichtigsten Punkte des Interviews

Anlässlich des US-Listings von SK Hynix (26,5 Mrd. $ Emissionsvolumen) hat sich Bloomberg mit Chey Tae-won, Chairman der SK Group, unterhalten. Als jemand, der sich intensiv mit der KI-Wertschöpfungskette und ihren Nachfragetreibern beschäftigt, fand ich drei Punkte besonders bemerkenswert.

𝟭. 𝗗𝗶𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗿𝗮𝗴𝗲-𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗯𝘁 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘃𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘇𝘂 𝗜𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇

Chey macht klar: Der eigentliche Speicherhunger kommt nicht mehr primär aus dem Training großer Modelle, sondern aus der Inferenz-Phase. Vereinfacht gesagt: Je mehr ein Modell "im Kopf behalten" muss, um im Dialog konsistent zu bleiben, desto mehr Speicher wird benötigt. Seine These für die Zukunft: Nutzer werden nicht einen, sondern potenziell Dutzende bis Hunderte eigene KI-Agenten einsetzen — jeder mit eigenem Speicherbedarf.

𝟮. 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗳𝗿𝗶𝘀𝘁𝘃𝗲𝗿𝘁𝗿ä𝗴𝗲 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝘁𝗲 — 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗼𝗻 𝗦𝗞

Bemerkenswert, wie Chey die Entstehung der Long-Term-Agreements schildert: Nicht SK Hynix habe diese vorgeschlagen, sondern die Kunden selbst, um sich Kapazität zu sichern. Das ist ein Perspektivwechsel gegenüber der klassischen Memory-Zykluslogik der letzten 25 Jahre. Wenn Kunden bereit sind, sich über Zyklen hinweg vertraglich zu binden, verändert das die Ergebnisqualität der Speicherhersteller strukturell — weg vom reinen Boom-Bust-Muster hin zu einer stabileren Erlösbasis. Das ist für die Bewertung des gesamten Sektors relevant, nicht nur für SK Hynix.

𝟯. 𝗧𝗿𝗼𝘁𝘇 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗼𝗽𝗽𝗹𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗮𝗽𝗮𝘇𝗶𝘁ä𝘁: "𝗗𝗮𝘀 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗴𝗲𝗻𝘂𝗴"

SK Hynix hat vor rund fünf Monaten angekündigt, die Gesamtkapazität binnen fünf Jahren zu verdoppeln — für viele Beobachter ein aggressiver, potenziell überzogener Schritt. Die eigenen Kunden hätten ihm gesagt, selbst das reiche nicht aus, man brauche eher das Fünf- bis Sechsfache. Bezüglich der Dauer der Angebotsknappheit sagte er, er sei sich sicher, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter wachsen werde und die eigene Angebotskapazität damit nicht mithalten können wird.

Zur Bubble-Frage sagt er: Die Technologie hält er für real, die Marktbewertung teilweise für überzogen ("overshooting"), mit erwarteter Normalisierung binnen zwei bis drei Jahren. Und: Er erwartet einen deutlichen Rückgang der Token-Kosten in den kommenden drei Jahren — was die Wirtschaftlichkeit von KI-Anwendungen erheblich verbessern würde.

↪️ Für mich als Investor mit Fokus auf Small und Micro Caps ist SK Hynix natürlich kein direktes Investmentziel. Trotzdem lohnt sich der Blick auf solche Interviews, weil sie ein Gefühl dafür geben, wie die Player am oberen Ende der Halbleiter-Wertschöpfungskette die Nachfragedynamik tatsächlich einschätzen — und diese Einschätzungen strahlen über Lieferketten und Ausrüster bis in kleinere europäische Unternehmen hinein.

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