RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever von 4300 auf 4600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im zweiten Quartal ein massives Volumenwachstum verzeichnet, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Zeitraum 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,35 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 17:15 Uhr) gehandelt.





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