Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.038,06USD pro Feinunze und notiert damit -1,05 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,04 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 82,36USD und verzeichnet ein Minus von -3,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 79,54USD und verzeichnet ein Minus von -2,89 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.270,00 USD -2,08 % Platin 1.610,50 USD -0,89 % Kupfer London Rolling 13.631,94 USD -0,68 % Aluminium 3.132,02 PKT -0,84 % Erdgas 2,684 USD -3,85 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,85 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.07.26, 17:29 Uhr.