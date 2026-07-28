Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.07.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.038,06USD pro Feinunze und notiert damit -1,05 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,04 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 82,36USD und verzeichnet ein Minus von -3,53 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 79,54USD und verzeichnet ein Minus von -2,89 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.270,00USD
|-2,08 %
|Platin
|1.610,50USD
|-0,89 %
|Kupfer London Rolling
|13.631,94USD
|-0,68 %
|Aluminium
|3.132,02PKT
|-0,84 %
|Erdgas
|2,684USD
|-3,85 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,85 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.07.26, 17:29 Uhr.