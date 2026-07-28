FIFA will WM-Anteile für Milliarden an Investoren verkaufen
Für Sie zusammengefasst
- FIFA verkauft kommerzielle Rechte an Investoren
- FIFA will mehr als vier Milliarden Dollar erlösen
- Künftige WM unter neuem Unternehmen mit FIFA-Mehrheit
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die FIFA will einen Teil der kommerziellen Rechte an ihren Fußball-Turnieren an Investoren verkaufen und damit mehr als vier Milliarden Dollar erlösen. Auch künftige WM-Turniere sollen dann einer FIFA-Mitteilung zufolge unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheits-Eigentümer der Weltverband wäre./hc/DP/jha
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