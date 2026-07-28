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    Deutsche Anleihen

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    Kursgewinne - Erneuter Rückgang der Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen stiegen wegen sinkender Ölpreise
    • Rendite der zehnjährigen Anleihe sank auf 3,11 Prozent
    • Hoffnung auf US-Iran Verhandlungen stützt Anleihekurse
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Erneuter Rückgang der Ölpreise
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts erneut gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 125,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent.

    Die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Kriegs aufnehmen könnten, stützte die Anleihekurse. Die Ölpreise gaben erneut deutlich nach. Inflationserwartungen wurden so weiter gedämpft. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran", sagte Trump der Website "Axios".

    "Vermutlich versucht die US-Administration mit wirtschaftlichen Konzessionen, den Iran an den Verhandlungstisch zurückzuholen", schreiben die Experten der Dekabank. "Der nächste Schritt in Richtung Deeskalation wären Anzeichen, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wieder aufgenommen wird."

    Ein nachhaltiger Rückgang der Ölpreise würde auch die Zinserhöhungserwartungen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) dämpfen. Die US-Notenbank Fed wird an diesem Mittwoch ihre Entscheidung veröffentlichen. Es wird hier von den meisten Experten noch keine Leitzinsänderung erwartet./jsl/he





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