Kursgewinne - Erneuter Rückgang der Ölpreise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts erneut gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,23 Prozent auf 125,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent.

Die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Kriegs aufnehmen könnten, stützte die Anleihekurse. Die Ölpreise gaben erneut deutlich nach. Inflationserwartungen wurden so weiter gedämpft. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran", sagte Trump der Website "Axios".