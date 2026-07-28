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    AKTIE IM FOKUS

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    SAP setzen Rally fort - plus 23% in drei Handelstagen

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien steigen 4,5% auf 158,02 Euro Höchststand
    • Gewinnsträhne seit Donnerstag bei rund 23 Prozent
    • Cloud-Auftragsbestand übertrifft Analystenerwartungen
    AKTIE IM FOKUS - SAP setzen Rally fort - plus 23% in drei Handelstagen
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihren jüngsten Erfolgskurs am Dienstag nahtlos fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Softwarekonzerns auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und notierten zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 158,02 Euro an der Spitze des Dax . Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne seit vergangenen Donnerstag auf rund 23 Prozent aus.

    Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend nach Börsenschluss unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt. Besonders gut kam bei den Anlegern der kurzfristige Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud) an, der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Zuvor waren die SAP-Titel noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

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    Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,05 % und einem Kurs von 159,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +14,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 193,98 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +3,81 %/+36,09 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der SAP-Aktie: Diskussionen über Erholungspotenzial (spekulativ bis ~200 €), Short-Squeeze-Themen, Fundamentaldaten und starke Quartalszahlen, technische Analyse (Marubozu‑Kerze, Volumen, Tests der Tiefs und Richtungswechsel), KI‑Hoffnungen nach Berichten zu hoher Prognosegenauigkeit, Start einer ARP‑Tranche sowie einen Insiderkauf (Klein, 2.435 Stück zu €133,56).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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