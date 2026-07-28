Nemetschek SE erhöht 2026-Ausblick nach HCSS-Übernahme; organisch bestätigt
Nemetschek blickt zuversichtlich auf 2026: stabile Margen, starkes Wachstum – und ein deutlicher Schub durch die HCSS-Übernahme prägen den Ausblick.
Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
- Nemetschek bestätigt für 2026 unveränderten währungsbereinigten organischen Umsatz von 14–15% und eine EBITDA-Marge von 32–33%.
- Durch die erstmalige Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 wird ein zusätzlicher währungsbereinigter Umsatzwachstumsbeitrag von rund 600 Basispunkten erwartet.
- Aufgrund akquisitionsbedingter Einmalaufwendungen wird die EBITDA-Marge infolge der HCSS-Übernahme voraussichtlich um ca. 150 Basispunkte verwässert.
- Die Auswirkungen der HCSS-Übernahme auf Umsatz und EBITDA hängen vom Abschluss der Kaufpreisallokation (PPA) ab; die PPA wird voraussichtlich im Jahresverlauf abgeschlossen und über 12 Monate erfasst.
- Vorläufig schätzt Nemetschek, dass die PPA den Umsatz von HCSS im zweiten Halbjahr 2026 um den mittleren bis hohen 20-Millionen-Euro-Bereich reduziert, mit entsprechendem EBITDA-Effekt.
- Am 30. Juli 2026 veröffentlicht Nemetschek den Halbjahresbericht 2026 sowie eine virtuelle Analysten- und Investorenkonferenz zur Geschäftsentwicklung; Kontaktinformationen werden dort angegeben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 30.07.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.418,64PKT (+0,54 %).
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