Altersvorsorge darf bei Unternehmern nicht an der Erbschaftsteuer scheitern

Von Matthias Wolf

Der Vermögensaufbau und die Altersvorsorge vieler Arbeitnehmer findet überwiegend außerhalb des Arbeitgebers statt, ist dokumentiert, bewertet und zumindest grundsätzlich von der beruflichen Tätigkeit getrennt.

Bei Unternehmern geschieht diese Trennung häufig nicht: Wer über Jahrzehnte ein Unternehmen aufbaut, betreibt häufig nicht nebenbei noch eine Altersvorsorge; oft ist das Unternehmen selbst der größte und bedeutendste Vorsorgebaustein. Dort liegen Rücklagen, Beteiligungswerte, Ausschüttungspotenziale, Immobilien, Maschinen, Kundenbeziehungen und der Wert einer Organisation, die auch nach einer Übergabe Erträge erwirtschaften soll. Genau deshalb führt die Frage, wovon Unternehmer im Alter leben, fast automatisch zur Nachfolge, und dort kommt dann die Erbschaftsteuer ins Spiel, die diesen Prozess massiv gefährden kann.

Die aktuelle Debatte über ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot macht diesen Unterschied sichtbar. Für viele private Sparer kann ein solches Depot ein sinnvoller Baustein sein. Für Unternehmerfamilien greift der Gedanke aber deutlich zu kurz, weil ihre Vorsorge häufig eben nicht in einem separat verwalteten Anlageprodukt liegt, sondern im Betrieb. Wird dieses Betriebsvermögen im Generationenwechsel stärker belastet, betrifft das deshalb nicht nur eine Steuerfrage. Es berührt die Grundlage von Altersversorgung, Nachfolge und Unternehmensfortführung.

Warum aus Altersvorsorge eine Steuerfrage wird

Ein Unternehmer kann auf dem Papier vermögend sein und privat dennoch keine Altersvorsorge besitzen, die einem klassischen Rentenplan ähnelt. Das Vermögen bleibt im Betrieb und ist Arbeitsplatz, Lebenswerk, Haftungsraum, Einkommensquelle sowie wirtschaftliche Basis der Familie zugleich.

Solange der Unternehmer selbst führt und entscheidet, bleibt diese Konstruktion meist tragfähig. Schwieriger wird es im Generationenwechsel: Dann muss aus dem gebundenen Unternehmenswert ein geordneter Übergang werden – die abgebende Generation braucht Versorgung, die nächste Generation braucht Investitionsspielraum, und der Betrieb darf nicht durch Entnahmen oder Verkäufe geschwächt werden. Genau an dieser Stelle wird aus der Vorsorgefrage eine Steuerfrage.

Die Debatte über Altersvorsorge und Erbschaftsteuer bleibt unvollständig, wenn sie nur auf vorhandene Werte schaut, nicht jedoch auf deren Verfügbarkeit: Eine Steuerforderung entsteht in realem Geld, aber Betriebsvermögen liegt nicht zwingend in Geld vor, sondern nur in der Bilanz. Ein Unternehmen kann hoch bewertet sein, ohne dass die Eigentümerfamilie diese Summe entnehmen kann: Wer Maschinen verkauft, schwächt womöglich die Produktion. Wer Betriebsimmobilien herauslöst, verändert Sicherheiten und Finanzierungsstrukturen. Wer Sonderausschüttungen erzwingt, nimmt dem Unternehmen Eigenkapital und wer Anteile verkauft, verändert sowohl die Vermögensaufteilung als auch Einfluss und Finanzierung sowie die Unternehmens- Familienstrategie.

Deshalb trifft die Erbschaftsteuer im Unternehmensfall regelmäßig auch private Erben und wirtschaftliche Strukturen. Sie berührt die Frage, ob der Betrieb auch nach der Übergabe genug Kraft hat, um zu investieren, Beschäftigung zu sichern und Erträge zu erwirtschaften. Für die Unternehmerfamilie ist das unmittelbar vorsorgerelevant: Wenn die Steuer aus der Substanz bezahlt werden muss, kann genau die Quelle geschwächt werden, aus der die Altersversorgung der abgebenden Generation und die Zukunft der Nachfolger finanziert werden sollen.

Der Gesetzgeber trägt diesem Unterschied derzeit im Grundsatz noch Rechnung. Für begünstigtes Betriebsvermögen sieht das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht unter bestimmten Voraussetzungen eine weitgehende Verschonung vor; neben der Regelverschonung gibt es unter strengeren Bedingungen auch die Optionsverschonung. Hinzu kommen Lohnsummenregeln, Behaltensfristen, Grenzen für Verwaltungsvermögen und Sonderregeln bei größeren Erwerben. Diese Regeln zeigen, dass der Gesetzgeber Betriebsvermögen nicht wie frei verfügbares Privatvermögen behandelt. Sie lösen das Problem aber nicht automatisch.

Verschonung schafft Zeit, aber keine Vorsorgestrategie

In der Praxis sind Verschonungsregeln jedoch vor allem eines: ein anspruchsvolles Regelwerk, das nur dann wirklich hilft, wenn die Unternehmensstruktur dazu passt und die Voraussetzungen über Jahre eingehalten werden. Wer Lohnsummen, Behaltensfristen oder Anforderungen an begünstigtes Vermögen verfehlt, kann nachträglich unter Druck geraten. Auch nicht betriebsnotwendige Liquidität, Verwaltungsvermögen oder Immobilien im Unternehmensmantel müssen sauber betrachtet werden.

Selbst Stundungsregeln ändern daran nur begrenzt etwas. Sie können Zeit verschaffen und verhindern, dass sofort nach dem Erbfall Liquidität abfließt, aber sie beantworten nicht die entscheidende Frage, aus welchen Erträgen die Steuer am Ende getragen werden soll und wie die Unternehmerfamilie gleichzeitig die Versorgung der abgebenden Generation organisiert. Eine steuerliche Begünstigung ersetzt deshalb keine private Vorsorgeplanung; sie macht gute Planung nur noch wichtiger.

Hierbei entsteht häufig das Missverständnis: Wer Erbschaftsteuer nur als Abgabe auf einen Vermögenswert versteht, übersieht, dass dieser Vermögenswert bei Unternehmern häufig die Vorsorgearchitektur trägt. Wird das Unternehmen im falschen Moment belastet, betrifft es das Zusammenspiel von Ausschüttungen, Rücklagen, Investitionen, Haftung und Nachfolge und somit längst nicht nur eine Steuerposition.

Was Unternehmer jetzt klären sollten

Für Unternehmerfamilien ist die wichtigste Frage daher nicht, ob irgendwann Erbschaftsteuer anfällt. Die wichtigere Frage lautet: Woraus würde sie bezahlt? Aus privaten Rücklagen? Aus laufenden Ausschüttungen? Aus vorhandener Liquidität? Aus Fremdfinanzierung? Aus einer schrittweisen Übergabe? Aus einer Holdingstruktur? Aus einem Verkauf? Oder am Ende aus der Substanz des Betriebs?

Wer darauf keine Antwort hat, hat nicht nur ein Steuerproblem, sondern ein Vorsorgeproblem. Unternehmerische Altersvorsorge bedeutet nicht nur, im Alter privat versorgt zu sein. Sie muss zugleich verhindern, dass die Familie im Nachfolgefall auf das Unternehmen zugreifen muss, wenn der Betrieb das Kapital eigentlich für Wachstum, Stabilität oder Krisenfestigkeit braucht. Es geht also um den eigenen Lebensstandard, aber ebenso um die Handlungsfähigkeit der Nachfolger und die finanzielle Widerstandskraft des Unternehmens.

Eine tragfähige Struktur muss deshalb drei Interessen zusammenbringen: Die abgebende Generation braucht planbare Einkünfte und Sicherheit, die nächste Generation braucht Luft zum Gestalten und das Unternehmen braucht genug Eigenkapital, um nicht wegen einer Steuerzahlung an Substanz zu verlieren. Gelingt diese Verbindung nicht, können selbst steuerlich begünstigte Übertragungen wirtschaftlich riskant werden.

Unternehmer brauchen keine Sonderbehandlung, sondern Realismus

In der politischen Debatte wird dieser Zusammenhang häufig verkürzt. Auf der einen Seite steht der Vorwurf, Unternehmerfamilien würden privilegiert; auf der anderen Seite steht die Sorge, eine zu harte Belastung könne den Mittelstand im Generationenwechsel schwächen. Beides enthält einen wahren Kern, aber beides greift zu kurz, wenn nicht zwischen produktiv gebundenem Vermögen und frei verfügbarem Kapital unterschieden wird.

Richtig ist: Gestaltungsmissbrauch, künstlich verschobenes Verwaltungsvermögen und rein private Vermögenswerte im Unternehmensmantel müssen klar begrenzt werden. Ebenso richtig ist aber, dass ein operativ tätiges Unternehmen nicht wie ein Wertpapierdepot behandelt werden kann. Wer einen Fondsanteil verkauft, verändert in der Regel seine private Vermögensstruktur. Wer einem Unternehmen Kapital entzieht, kann Investitionen, Kreditwürdigkeit, Arbeitsplätze und Nachfolgefähigkeit berühren.

Deshalb geht es nicht um Steuervermeidung, sondern um Steuertragfähigkeit. Eine kluge Erbschaftsteuerpolitik muss darauf achten, ob eine Steuer aus laufenden Erträgen bezahlt werden kann, ohne die Substanz des Unternehmens anzugreifen. Für Unternehmerfamilien ist das kein abstrakter Unterschied. Das Unternehmen ist häufig Altersvorsorge der einen Generation, Zukunft der nächsten, Arbeitsplatz der Mitarbeiter und wirtschaftlicher Stabilitätsanker der Region.

Altersvorsorge endet nicht beim Privatvermögen

Trotzdem sollten Unternehmer ihre Altersvorsorge nicht allein dem Unternehmen überlassen. Märkte verändern sich, Nachfolger können andere Wege gehen, Branchen geraten unter Druck, Bewertungen schwanken. Wer seine private Versorgung vollständig an den Fortbestand und die Ausschüttungsfähigkeit des Betriebs bindet, nimmt ein Risiko in Kauf, das sich durch Planung reduzieren lässt.

Unternehmer brauchen zusätzliche private Vermögensbausteine außerhalb des Betriebs, klare Entnahme- und Ausschüttungsstrategien, belastbare Gesellschaftsverträge, Testamente und Nachfolgeregelungen. Hinzu kommt eine Liquiditätsplanung für den Steuerfall, die ehrlich prüft, wie viel Vermögen tatsächlich frei verfügbar ist und welche Mittel im Unternehmen bleiben müssen.

Altersvorsorge für Unternehmer ist kein Depot, das man nebenbei eröffnet. Sie ist die Übersetzung eines Lebenswerks in eine tragfähige Zukunft. Damit diese Übersetzung gelingt, müssen Altersvorsorge, Nachfolge und Erbschaftsteuer gemeinsam gedacht werden. Die Erbschaftsteuer darf nicht dazu führen, dass genau die Substanz geschwächt wird, aus der Versorgung, Übergabe und unternehmerische Zukunft entstehen sollen.