DZ BANK stuft LVMH auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH nach Halbjahreszahlen von 610 auf 620 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns seien weitestgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei die Hauptsparte Mode- und Lederwaren im zweiten Quartal mit einem leichten organischen Umsatzplus wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 473,2EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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