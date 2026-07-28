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    AKTIEN IM FOKUS

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    Ausverkauf bei Nasdaq-Werten mit KI-Bezug geht weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Aktien verunsichern Anleger an der Nasdaq
    • Chip- und Speicherwerte verzeichnen starke Verluste
    • Sorgen um Rendite und Konkurrenz aus China
    AKTIEN IM FOKUS - Ausverkauf bei Nasdaq-Werten mit KI-Bezug geht weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien mit KI-Bezug treiben den Anlegern in New York immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Die Nasdaq-Börse entkam dort auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen bei diesen lange Zeit so beliebten Werten, die sich stark auf den Chip- und Speichersektor konzentrieren. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen, paaren sich neuerdings mit Sorgen vor Konkurrenz aus China.

    Der Nasdaq 100 verlor in der Spitze nochmals zwei Prozent, verringerte seinen Abschlag aber zuletzt unter ein Prozent. Von seinem Rekord, der Anfang Juni aufgestellt wurde, hat er nun in der Spitze mehr als zehn Prozent verloren. Börsianer sprechen bei diesem Umfang für gewöhnlich von einer Korrektur. Betrachtet man jedoch die Einzelwerte, sind viele Chip- und Speicherwerte bereits in einem "Bärenmarkt", von dem bei einem Abschlag größer 20 Prozent gesprochen wird.

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    Am Dienstag intensivierte sich der Abwärtsdruck in der Branche weiter: Um bis zu 16 Prozent ging es bei den Speicherherstellern Sandisk , Seagate und Western Digital bergab. Der Kurs von Sandisk hat sich mittlerweile binnen eines Monats fast halbiert, während die anderen beiden in dieser Zeit bis zu ein Viertel verloren haben.

    Bei den Chipkonzernen Marvell Technology und Micron sah es am Dienstag mit einem Abschlag, der in der Spitze ebenfalls prozentual zweistellig war, kaum besser aus. Der Halbleiter-Branchenindex SOX fiel nochmals um bis zu sechs Prozent auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Er hat seit seinem Hoch im Juni bereits ein Viertel eingebüßt. Auch in Asien spiegelt sich zuletzt das schlechte Branchenbild wider.

    Bei dem KI-Chipriesen Nvidia , der einst das erste Unternehmen mit einer Marktbewertung von mehr als fünf Billionen US-Dollar war, haben die jüngsten Turbulenzen auch Spuren hinterlassen. Die Aktie wurde in der Tabelle der wertvollsten Konzerne wieder von Apple verdrängt. Am Dienstag gelang dem iPhone-Konzern nun ebenfalls das Kunststück, zeitweise die Fünf-Billionen-Schwelle zu erreichen.

    Schon länger heißt es, dass Anleger nach der Sektorrally immer mehr die Bewertungen hinterfragen. Grund ist die Unsicherheit, ob die Nachfrage Überhand nimmt und sich hohe Investitionen in KI-Technologie letztlich rentieren. Nvidia hatte diese Gedanken am Vortag mit der Ankündigung von entsprechenden über 750 Milliarden US-Dollar befeuert. Der Ausverkauf wird neuerdings auch davon verschärft, dass ein chinesisches Staatsunternehmen mit der Massenproduktion bestimmter Maschinen zur Chipfertigung begonnen hat.

    "Es ist absolut legitim für Anleger, ihre Positionen im Halbleitersektor zu reduzieren. Es ist ein guter Zeitpunkt, um Gewinne mitzunehmen und Anlagen zu diversifizieren", sagte Chef-Anlagestratege Vincent Juvyns von der ING-Bank. Er sieht darin aber eine normale Konsolidierung innerhalb eines langfristigen Wachstumszyklus. Anleger sollten ihre Investments angesichts der guten Gewinnperspektiven nicht aufgeben./tih/jsl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 297,8 auf Tradegate (28. Juli 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +55,60 %/+81,54 % bedeutet.





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