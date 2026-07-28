IQVIA Holdings Aktie weiter aufwärts - 28.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +10,56 % konnte die IQVIA Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IQVIA Holdings Aktie. Nach einem Plus von +4,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 210,95€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

IQVIA Holdings ist ein führendes Unternehmen in der Gesundheitsdatenanalyse und klinischen Forschung, das innovative Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bietet. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer starken globalen Präsenz hebt sich IQVIA durch die Integration von Big Data und KI von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei IQVIA Holdings einen Gewinn von +55,44 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +21,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,33 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +12,90 % gewonnen.

Während IQVIA Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,41 %.

IQVIA Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,18 % 1 Monat +29,33 % 3 Monate +55,44 % 1 Jahr +27,64 %

Informationen zur IQVIA Holdings Aktie

Stand: 28.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 167 Mio. IQVIA Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,25 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

IQVIA Holdings Inc. (“IQVIA”) (NYSE:IQV), a leading global provider of clinical research services, commercial insights and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries, today reported financial results for the quarter ended …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thermo Fisher Scientific und Co.

Thermo Fisher Scientific, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,97 %.

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Ob die IQVIA Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IQVIA Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.