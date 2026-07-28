UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 202,8EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 333
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 305
Kursziel alt: 333
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