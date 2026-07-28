UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon vor Quartalszahlen des Online-Händlers von 333 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju begründete das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren Investitionsschätzungen für 2027 und die Folgejahre angesichts steigender Komponentenpreise und einer wachsenden Nachfrage./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 202,8EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 333

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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