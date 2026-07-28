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    ROUNDUP

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    Treffen zwischen Trump und Netanjahu im Weißen Haus hat begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump und Netanjahu treffen gemeinsam im Weißen Haus
    • Fokus des Gesprächs liegt auf Iran und Geheimdiensten
    • Gemeinsame Teilnahme an Gedenkveranstaltung für Graham
    ROUNDUP - Treffen zwischen Trump und Netanjahu im Weißen Haus hat begonnen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus hat begonnen. Das teilte das Büro des israelischen Regierungschefs mit.

    Bei dem Gespräch zwischen den beiden soll es vor allem um den Iran gehen, wie Netanjahu zu Beginn seiner US-Reise klar sagte. Nach Darstellung von Trump versucht der israelische Ministerpräsident die USA davon zu überzeugen, sich nicht vom Krieg im Iran abzuwenden. Berichten zufolge will Netanjahu Trump auch Geheimdienstinformationen über mutmaßliche Bestrebungen des Irans vorlegen, seine militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen.

    In den vergangenen Monaten galt das einst gute Verhältnis der beiden wegen der Differenzen im Iran-Krieg als belastet. Während Israel den Krieg Medienberichten zufolge fortsetzen will, lag Trumps Fokus zuletzt auf einer diplomatischen Lösung. Netanjahu hält israelischen Medien zufolge weiter am Sturz der iranischen Führung fest.

    Es wird erwartet, dass beide sowie auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, den Trump zuvor getroffen hat, später an einer Gedenkveranstaltung für den kürzlich gestorbenen US-Senator Lindsey Graham teilnehmen. Dieser galt sowohl als wichtiger Unterstützer der Ukraine als auch Israels im US-Kongress./cir/DP/he





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