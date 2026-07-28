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    Landis+Gyr veröffentlicht Trading Update zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 und beschleunigt Aktienrückkauf

    Landis+Gyr veröffentlicht Trading Update zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 und beschleunigt Aktienrückkauf
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    CHAM, Schweiz und ALPHARETTA, GA, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein global führender Anbieter von Technologien im Energiebereich, veröffentlichte heute ein Trading Update zum ersten Quartal (1. April bis 30. Juni 2026) des Geschäftsjahres 2026, welches am 31. März 2027 endet.

    Landis+Gyr Logo

    In dieser Ad-Hoc-Mitteilung werden die Finanzergebnisse des Konzerns erstmals gemäss der am Capital Markets Day 2026 angekündigten neuen Segmentierung ausgewiesen. Die Vergleichszahlen wurden entsprechend neu dargestellt und sind ungeprüft.

    Konzern
    in Millionen USD, wenn nicht anders angegeben

    1. Quartal GJ  2026

     1. Quartal GJ 2025

     Veränderung

    Auftragseingang

    167.0

    171.7

    (2.7 %)

    Nettoumsatz

    232.3

    249.1

    (6.8 %)

    Bereinigte Bruttogewinnmarge (in %)

    37.4 %

    34.6 %

    280bps

    Bereinigter Bruttogewinn

    87.0

    86.2

    1.0 %

    „Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entwickelte sich unser Geschäft wie erwartet und die Sales-Pipeline ist weiterhin sehr stark. Zwar wirkte sich das Timing grosser Projekte wie erwartet auf den Umsatz aus, doch konnten wir die Profitabilität unseres Geschäfts deutlich verbessern und agieren nun in unserer neuen Segmentstruktur", sagte Peter Mainz, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. „ Nach dem erfolgreichen Abschluss der EMEA-Transaktion planen wir unseren Aktienrückkauf mittels eines Festpreisangebots zu beschleunigen, um den Verkaufserlös an unsere Aktionäre zurückzuführen. Gleichzeitig treiben wir unsere Vorbereitungen für eine Kotierung in den USA weiter voran, während wir an unserer Kotierung an der Schweizer Börse festhalten und bekräftigen unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026.

    Lesen Sie hier die vollständige Ad-hoc-Mitteilung im Detail.

    Über Landis+Gyr
    Landis+Gyr ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energietechnologie und bietet intelligente Lösungen, die Geräte, Daten und Entscheidungen entlang des Energienetzes miteinander verbinden. Unsere Mission ist es, die Transformation des Energiesystems durch zielgerichtete Innovation und vertrauensvolle Partnerschaften zu beschleunigen. Mehr als 2'000 Versorgungsunternehmen weltweit vertrauen auf uns. Wir wandeln traditionelle Infrastrukturen in intelligente, vernetzte Systeme um, die eine Echtzeit-Transparenz und -Steuerung des Netzes ermöglichen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können Energieversorger Nachfrage antizipieren, ihre Betriebsabläufe optimieren und eine Energieversorgung sicherstellen, die zuverlässiger, resilienter, zugänglicher, sicherer und nachhaltiger ist. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/landisgyr-veroffentlicht-trading-update-zum-ersten-quartal-des-geschaftsjahres-2026-und-beschleunigt-aktienruckkauf-302836744.html






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