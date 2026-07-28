Boom bei Smartbrillen
EssilorLuxottica wächst stark
- Umsatz zu konstanten Wechselkursen +9,7% auf 14,8 Mrd
- Wachstum bei aktuellen Wechselkursen nur +5,7% moderat
- Smartbrillenboom trug zum bereinigten Gewinn 1,9 Mrd
CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr erlöst. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Dienstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Auf Basis aktueller Wechselkurse war das Wachstum mit 5,7 Prozent deutlich moderater. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu. Die globale Unsicherheit im Zuge des Iran-Kriegs bremste insgesamt. Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte rund 1,9 Milliarden Euro./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 169,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +0,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 78,36 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +8,95 %/+79,62 % bedeutet.