EssilorLuxottica wächst stark

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 169,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +0,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 78,36 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 230,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +8,95 %/+79,62 % bedeutet.