Landis+Gyr: Q1 2026 Trading Update und beschleunigter Aktienrückkauf
Landis+Gyr startet mit solidem Q1 ins Geschäftsjahr 2026: neue Segmentierung, verbesserte Profitabilität und klare Kapitalmarktstrategie prägen das aktuelle Trading Update.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Veröffentlichung am 28.07.2026: Trading Update für Q1 des Geschäftsjahres 2026 (1.4.–30.6.2026); Geschäftsjahr endet am 31.3.2027.
- Erstmalige Berichterstattung nach der neuen Segmentierung (Capital Markets Day 2026); Vergleichszahlen wurden entsprechend neu dargestellt und sind ungeprüft.
- Wichtige Kennzahlen Q1 (in Mio. USD): Auftragseingang 167,0 (−2,7 %), Nettoumsatz 232,3 (−6,8 %); bereinigte Bruttogewinnmarge 37,4 % (+280 Basispunkte); bereinigter Bruttogewinn 87,0 (+1,0 %).
- CEO-Kommentar: Geschäftsentwicklung wie erwartet, sehr starke Sales‑Pipeline; das Timing grosser Projekte belastete den Umsatz, Profitabilität konnte jedoch deutlich verbessert werden.
- Kapitalmassnahmen und Börsenpläne: Nach Abschluss der EMEA‑Transaktion Beschleunigung des Aktienrückkaufs via Festpreisangebot zur Rückführung des Verkaufserlöses; weitere Vorbereitung einer US‑Kotierung, Schweizer Kotierung bleibt bestehen; Ausblick 2026 wird bekräftigt.
- Unternehmensprofil: Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter von Energietechnologie mit über 2'000 Versorgungsunternehmen als Kunden und Fokus auf intelligente, vernetzte Netzinfrastrukturen.
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