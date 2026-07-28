Risk on? So schätzen Sie Marktstimmung ein

Die gettex-Risk-Indikatoren machen sichtbar, wie offensiv oder vorsichtig Anleger handeln. Dazu verdichten sie Handelsdaten, Markttrend und Volatilität zu einem leicht verständlichen Stimmungssignal.

An den Finanzmärkten kann sich die Risikobereitschaft schnell verändern. Mal suchen Anleger gezielt nach Chancen, mal dominieren Absicherung und Vorsicht. Die gettex-Risk-Indikatoren bilden diese Stimmung auf einer Skala von minus eins bis plus eins ab.

Positive Werte stehen für „Risk-on“: Anleger sind eher bereit, höhere Risiken einzugehen. Negative Werte signalisieren „Risk-off“ und damit eine defensivere Haltung. Die Nullmarke trennt beide Marktphasen.

Vier Varianten für Europa und Nordamerika

Gettex berechnet vier Indikatoren: jeweils eine kurzfristige und eine längerfristige Variante für Europa und Nordamerika.

Die Intraday-Indikatoren werden alle drei Minuten aktualisiert. Ihre Berechnung basiert auf gettex-Handelsdaten aus Aktien, Zertifikaten und Optionsscheinen. Berücksichtigt werden die Zahl der eindeutig zuordenbaren Long- und Short-Trades sowie deren Umsatz.

Die Long-Term-Indikatoren werden stündlich berechnet. Zusätzlich zu den Handelsdaten fließen Momentum und Volatilität ein. Für Europa dienen der UC DAX und der UC Euro Stoxx als Marktbezug, für Nordamerika der UC USA 500.

Der US Long Term Risk Indicator trägt die ISIN DE000GTX4RK7. Am 22. Juli 2026 um 11 Uhr stand er bei 0,136 und zeigte damit einen positiven Trend. Die Risikoneigung lag zu diesem Zeitpunkt auf der offensiveren Seite der Skala.

Entscheidend ist der Verlauf

Ein einzelner Wert liefert zunächst eine Momentaufnahme. Aussagekräftiger wird der Indikator im zeitlichen Verlauf und im Vergleich mit dem Aktienmarkt.

Steigen Markt und Risk-Indikator gemeinsam, bestätigt das eine zunehmende Risikobereitschaft. Besonders interessant sind gegenläufige Bewegungen. Fällt der Markt, während der Indikator steigt, könnten Anleger die niedrigeren Kurse als Einstiegschance betrachten. Steigen die Kurse, während das Stimmungsbarometer nachgibt, deutet dies auf wachsende Vorsicht hin.

Für die Einordnung sind deshalb vor allem die Position ober- oder unterhalb der Nullmarke, die Dauer eines Trends und mögliche Abweichungen vom Aktienmarkt relevant. Absolute Veränderungen sind dabei oft anschaulicher als Prozentangaben, da bereits kleine Bewegungen nahe der Nullmarke rechnerisch hohe prozentuale Ausschläge erzeugen können.

Ein zusätzlicher Blick auf den Markt

Die besondere Stärke der gettex-Risk-Indikatoren liegt in der Verbindung realer Handelsaktivität mit Momentum und Volatilität. Sie zeigen, wie Anleger tatsächlich handeln, und ergänzen damit klassische Kurs- und Chartanalysen um eine weitere Perspektive.

Der US-Long-Term-Indikator ist kein Kursziel, sondern ein Stimmungsbarometer. Er hilft dabei, Marktbewegungen besser einzuordnen und Veränderungen der Risikobereitschaft frühzeitig zu erkennen. Seinen größten Nutzen entfaltet er als ergänzendes Signal – vor allem dann, wenn seine Entwicklung von der Bewegung des Aktienmarkts abweicht.