AIXTRON Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 28.07.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 34,67€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,89 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,81 € entspricht. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,41 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,89 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -23,98 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,61 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,93 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +122,48 %.

Während AIXTRON deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,61 % 1 Monat -34,93 % 3 Monate -23,98 % 1 Jahr +150,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.07.2026, 19:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Aixtron. Diskutiert wird der Abverkauf von 60€ auf 35€, technische Perspektiven und ob Derivate/Hedgefonds die Bewegung antreiben. Fundamente: Malaysia-Expansion, Investitionen, TI-/Bosch-Verbindungen und Marktdynamik; zudem wird die Gefahr chinesischer Lithografie-Konkurrenz als Belastung für die Bewertung gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,92 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im TecDAX.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.07.2026 / 15:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 28.07.2026 / 14:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,84 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -6,50 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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