🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    SpaceX – Comeback überfällig?

    SpaceX bleibt trotz eines weitgehend erfolgreichen 13. Starship-Testflugs unter massivem Verkaufsdruck. Die Aktie fiel am Montag auf ein Rekordtief von 108,66 Dollar und schloss bei 113,50 Dollar. Damit hat sich der Kurs seit dem Juni-Hoch von rund 225 Dollar halbiert und notiert deutlich unter dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Die operative Nachricht – erstmals wurden Starlink-V3-Satelliten testweise ausgesetzt, während das Raumschiff die Rückkehr nahezu unbeschadet überstand – reichte nicht für eine Trendwende.

    Der Kursrückgang ist vor allem eine Neubewertung nach einem überzogenen Börsendebüt. Auf dem Hoch wurde SpaceX mit mehr als 2,6 Billionen Dollar bewertet, obwohl der Konzern 2025 einen Verlust von 4,9 Milliarden Dollar schrieb und für den Ausbau von Starlink, Starship und orbitaler KI-Infrastruktur hohe Vorleistungen benötigt. Hinzu kommt zusätzlicher Angebotsdruck: Nach den ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen Anfang August läuft die erste Phase der Haltefrist aus. Mitarbeiter und frühe Investoren dürfen dann Teile ihrer Bestände verkaufen.

    Kurzfristig bleibt das technische Bild daher klar negativ. Solange die Aktie den Ausgabepreis von 135 Dollar nicht zurückerobert, sind Erholungen lediglich als Gegenbewegung im Abwärtstrend zu werten. Der erfolgreiche Starship-Test verbessert zwar die langfristige Investmentstory, doch vor den Zahlen und der Freigabe weiterer Aktien dürfte der Verkaufsdruck anhalten. Erst eine Stabilisierung über mehrere Handelstage und ein belastbarer Ausblick auf Starlink-Wachstum, Investitionen und Cashflow würden das Chance-Risiko-Verhältnis sichtbar verbessern.

    Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    SpaceX – Comeback überfällig? SpaceX bleibt trotz eines weitgehend erfolgreichen 13. Starship-Testflugs unter massivem Verkaufsdruck. Die Aktie fiel am Montag auf ein Rekordtief von 108,66 Dollar und schloss bei 113,50 Dollar. Damit hat sich der Kurs seit dem Juni-Hoch von rund …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     