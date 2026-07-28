RWE: Halbjahresergebnis übertrifft Erwartungen; Prognose 2026/27 erhöht

RWE übertrifft im ersten Halbjahr 2026 die Markterwartungen; besonders stark: Onshore/Solar, Energiehandel und Flexible Erzeugung; zusätzlich positive Einmaleffekte.

RWE hebt die Prognose für 2026 an: bereinigtes EBITDA 5.750–6.350 Mio.€ (bisher 5.200–5.800), bereinigtes Nettoergebnis 1.950–2.450 Mio.€ (bisher 1.550–2.050), bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,60–3,30€ (bisher 2,20–2,90).

RWE hebt die Prognose für 2027 an: bereinigtes EBITDA 6.700–7.300 Mio.€ (bisher 6.200–6.800), bereinigtes Nettoergebnis 2.200–2.700 Mio.€ (bisher 1.900–2.400), bereinigtes Ergebnis je Aktie 2,80–3,50€ (bisher 2,70–3,40).

Vorläufige, ungeprüfte Zahlen H1 2026: bereinigtes EBITDA 3.011 Mio.€, bereinigtes Nettoergebnis 1.257 Mio.€, bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,77€.

Für das zweite Halbjahr erwartet RWE zusätzliche positive Ergebnisbeiträge durch die aufgestockte Beteiligung an der Amprion GmbH sowie höhere Commodity‑Preise.

Die vollständigen H1‑Ergebnisse und der Zwischenbericht werden am 13. August 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2026, bei RWE ist am 13.08.2026.

Der Kurs von RWE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 57,70EUR das entspricht einem Minus von -0,77 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.529,00PKT (+0,21 %).







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