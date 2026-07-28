Der Börsen-Tag
Dow Jones glänzt, Tech schwankt heftig: So liefen DAX, MDAX & Co. heute
Freundliche Indizes, heftige Ausschläge: Während DAX & Co. moderat zulegen, sorgen vor allem Tech- und US-Werte mit zweistelligen Bewegungen für ein äußerst volatiles Bild.
Foto: Sven Hoppe - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem der US-Leitindex Dow Jones hervorsticht. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein moderates Plus von 0,29 Prozent auf 25.537,33 Punkte. Etwas dynamischer zeigt sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Anstieg von 1,24 Prozent auf 32.444,83 Punkte. Auch der Nebenwerteindex SDAX legt zu und gewinnt 0,32 Prozent auf 18.335,82 Punkte. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, steigt um 0,35 Prozent auf 3.848,66 Punkte. In den USA präsentiert sich das Bild ebenfalls positiv. Der Dow Jones legt deutlich um 1,35 Prozent auf 52.893,34 Punkte zu und ist damit heute der stärkste der betrachteten Indizes. Der breiter gefasste S&P 500 steigt um 0,44 Prozent auf 7.446,53 Punkte und entwickelt sich damit etwas kräftiger als die meisten deutschen Standard- und Nebenwerteindizes, bleibt aber hinter der Dynamik des Dow Jones und des MDAX zurück. Insgesamt zeigen die heutigen Kursbewegungen ein überwiegend freundliches Marktumfeld, mit besonders kräftigen Zugewinnen bei den US-Standardwerten und den deutschen Mid Caps.
DAXIm DAX standen SAP (+5.05%), Scout24 (+4.81%) und Volkswagen Vz (+3.88%) an der Spitze, während RWE (-2.89%), Siemens Energy (-7.26%) und Infineon Technologies (-8.37%) zu den größten Verlierern gehörten. Die Aufwärtsbewegungen erreichten knapp über +5%, die Abgaben fielen mit bis zu -8,37% deutlich kräftiger aus.
MDAXIm MDAX dominierten Bechtle (+13.93%), Nemetschek (+10.56%) und IONOS Group (+4.36%). Auf der Verliererseite lagen SUESS MicroTec (-7.39%), SILTRONIC AG (-8.24%) und AIXTRON (-9.33%). Die Top-Gewinne, angeführt von Bechtle, übertrafen hier die stärksten Verluste deutlich.
SDAXIm SDAX führten TeamViewer (+7.23%), ATOSS Software (+5.83%) und Springer Nature (+4.00%) die Gewinnerliste an. Demgegenüber standen LPKF Laser & Electronics (-7.69%), ASTA Energy Solutions (-8.94%) und SMA Solar Technology (-9.97%). Die Verluste reichten hier fast bis zur -10%-Marke und waren insgesamt kräftiger als die Gewinne.
TecDAXIm TecDAX waren Bechtle (+13.93%), Nemetschek (+10.56%) und TeamViewer (+7.23%) die stärksten Werte; dagegen verloren Infineon Technologies (-8.37%), AIXTRON (-9.33%) und SMA Solar Technology (-9.97%) deutlich. Tech-Titel zeigen damit sehr hohe Schwankungen: starke Kursgewinne treffen auf zweistellige Rückgänge bei Einzelwerten.
Dow JonesIm Dow Jones ragten Sherwin‑Williams (+7.79%), Salesforce (+5.66%) und IBM (+5.24%) heraus. Die größten Rückgänge waren vergleichsweise moderat: Goldman Sachs Group (-0.61%), Chevron Corporation (-1.05%) und Caterpillar (-3.95%). Insgesamt dominierten hier die Kursgewinne sowohl in Zahl als auch in der Größenordnung.
S&P 500Im S&P 500 lagen IQVIA Holdings (+12.77%), FICO (+7.83%) und Sherwin‑Williams (+7.79%) vorn. Auf der Verliererseite fielen Coherent (-11.08%), SanDisk Corporation (-14.04%) und Corning (-15.86%) besonders stark. Während die Tops teils zweistellige Zuwächse zeigten, erreichten die Flops in Einzelfällen noch deutlich größere Einbußen — Corning verzeichnete den stärksten Rückgang aller gelisteten Werte.
Gesamtbilanz und ÜberschneidungenGrößte Tagesgewinner waren Bechtle (+13.93%) und IQVIA (+12.77%), die stärksten Verluste verzeichnete Corning (-15.86%). Mehrfach auftauchende Spitzenreiter und Verlierer: Bechtle und Nemetschek tauchen sowohl im MDAX als auch im TecDAX als Topwerte auf; TeamViewer gehört zu den Topwerten im SDAX und TecDAX. Infineon (DAX/TecDAX), AIXTRON (MDAX/TecDAX) und SMA Solar Technology (SDAX/TecDAX) erscheinen mehrfach unter den Verlierern. Insgesamt zeigen die Indizes teils sehr volatile Einzeltitel mit kräftigen Gegenbewegungen zwischen Gewinnen und Verlusten.
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