JPMORGAN stuft GENERALI SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Im Vorfeld der anstehenden Halbjahreszahlen des Versicherers habe er sein Finanzmodell aktualisiert, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine leichte Anhebung seiner Prognose für das bereinigte Nettoergebnis 2026, jedoch zu sinkenden Schätzungen für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 44,00EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 19:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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