ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
- JPMorgan bestätigt Overweight für DHL Group bei 60 Euro
- Kennziffern von UPS stützen DHL Express Prognose
- Erstreaktion Alexia Dogani veröffentlicht 28.07.2026
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 57,40 auf Tradegate (28. Juli 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,91 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 68,95 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -21,58 %/+9,79 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DHL Global Forwarding erweitert Luftfrachtkapazitäten Asien-Europa
Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).