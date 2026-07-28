JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 57,40 auf Tradegate (28. Juli 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +3,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,91 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 68,95 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -21,58 %/+9,79 % bedeutet.