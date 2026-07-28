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    Blogger tyrannisiert

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    Ebay zahlt über 50 Millionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebay zahlt über 50 Millionen Dollar an Bloggerpaar
    • Sieben Ex-Mitarbeiter schickten einschüchternde Pakete
    • Ex-Chef Wenig zahlt 2 Mio an Paar und 1 Mio an Stiftung
    Blogger tyrannisiert - Ebay zahlt über 50 Millionen Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Weil einstige Mitarbeiter von Ebay Verfasser eines Online-Newsletters tyrannisiert hatten, zahlt die Online-Handelsplattform mehr als 50 Millionen Dollar. Davon gehen 46,15 Millionen Dollar (rund 40,5 Mio. Euro) direkt an das Blogger-Ehepaar, wie dessen Anwälte mitteilten. Mit weiteren sechs Millionen Dollar wird Ebay Nonprofit-Organisationen unterstützen.

    Sieben ehemalige Ebay-Beschäftigte waren dafür verurteilt worden, dass sie zur Einschüchterung unter anderem lebendige Kakerlaken sowie einen Trauerkranz und eine mit Kunstblut verschmierte Schweinemaske an das Blogger-Ehepaar verschickt hatten. Unter den anonym zugeschickten Artikeln war auch ein Ratgeber-Buch über den Umgang mit dem Tod eines Partners. Bereits 2024 zahlte Ebay drei Millionen Dollar Strafe nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts.

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    Auch ehemaliger Ebay-Chef muss zahlen

    Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige Ebay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter und regte an, dagegen vorzugehen. Wenig war nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren. Dennoch zahlt er jetzt dem Blogger-Ehepaar zwei Millionen Dollar zusätzlich zum Geld von Ebay und spendet eine Million Dollar an eine Stiftung, die sich für Redefreiheit einsetzt.

    Die Blogger Ina und David Steiner aus der Kleinstadt Natick in Massachusetts hatten Ebay in einem Zivilprozess verklagt und die Zahlungen sind das Ergebnis eines nun erzielten Vergleichs./so/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur eBay Aktie

    Die eBay Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 102,2 auf Tradegate (28. Juli 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der eBay Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 45,39 Mrd..

    eBay zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2200 %.





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