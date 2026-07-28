RWE wird nach gutem Halbjahr optimistischer für 2026 und 2027 - Aktie legt zu
- RWE erhöht Ebitda Prognose 2026 auf 5,75 bis 6,35 Mrd
- Bereinigtes Nettoergebnis 2026 bis zu 2,45 Mrd
- H1 übertraf Erwartungen dank Onshore Solar und Handel
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE blickt nach einem überraschend gut verlaufenen Halbjahr positiver auf 2026. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Zuvor war RWE von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro ausgegangen. Das bereinigte Nettoergebnis soll nun bei 1,95 bis 2,45 Milliarden Euro liegen, nach 1,55 bis 2,05 Milliarden Euro zuvor. Für das kommende Jahr rechnet RWE beim Ebitda mit 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro (zuvor: 6,2-6,8) und beim Nettoergebnis mit 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro (zuvor: 1,9-2,4).
Das erste Halbjahr habe die Erwartungen des Marktes übertroffen, hieß es in der Mitteilung weiter. Insbesondere die Bereiche Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung hätten ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielt. Grund sei eine starke operative Performance und positive Einmaleffekte. Für das zweite Halbjahr rechnet RWE mit zusätzlichen positiven Ergebnisbeiträgen aus der aufgestockten Beteiligung an Amprion sowie höheren Rohstoffpreisen.
Im ersten Halbjahr war das bereinigte Ebitda um 41 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 3,01 Milliarden Euro gestiegen. Das bereinigte Nettoergebnis legte sogar um 62 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro zu.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die RWE-Aktie kletterte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 4,5 Prozent zum Xetra-Schlusskurs nach oben./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 57,22 auf Tradegate (28. Juli 2026, 19:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -4,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,16 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,54 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +13,68 %/+18,92 % bedeutet.
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!