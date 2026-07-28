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    Medios AG: 2026-Ergebnis reduziert, Umsatzprognose steigt - Aktie springt

    Medios passt nach solidem Wachstum im ersten Halbjahr 2026 seine Erwartungen an: höherer Umsatzausblick, aber geringere Ergebnisprognose – und ein klarer Fokus auf Effizienz.

    Medios AG: 2026-Ergebnis reduziert, Umsatzprognose steigt - Aktie springt
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • H1 2026: Umsatz über 1 Mrd. € (1.075 Mio. €) und EBITDA pre ca. 44 Mio. €, gegenüber H1 2025 mit 991,7 Mio. € Umsatz und 46,3 Mio. € EBITDA pre.
    • Die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 wird auf EBITDA pre 88–92 Mio. € gesenkt, während die Umsatzprognose auf 2,1–2,16 Mrd. € erhöht wird (statt 2,0–2,12 Mrd. €).
    • Hauptursachen: weiterer Preisdruck bei margenstarken Arzneimittel-Präparaten im Pharmaceutical Supply und schlechtere Aussichten im Medizinalcannabis infolge des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes; Erstattungen cannabishaltiger Zubereitungen bleiben eingeschränkt und können den Umsatzanstieg im 2. Halbjahr nicht vollständig kompensieren.
    • Für das 2. Halbjahr wird im International Business eine leichte Unterperformance gegenüber den Erwartungen erwartet.
    • Kosten- und Effizienzmaßnahmen greifen planmäßig, u.a. Produktion am Standort Aschaffenburg wird eingestellt (Lieferung erfolgt weiter aus anderen Standorten) und das Avanti-Medios-Programm; im Segment Patientenindividuelle Therapien in Deutschland soll 2H die Marge verbessern.
    • Medios bleibt wachstumsorientiert; weitere Details folgen in der Analysten- und Investoren-Telefonkonferenz, Halbjahresbericht am 12. August und Capital Markets Day am 29. September.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,180EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,41 % im Minus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,900EUR das entspricht einem Minus von -2,30 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.339,36PKT (+0,20 %).


    Medios

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    Medios AG: 2026-Ergebnis reduziert, Umsatzprognose steigt - Aktie springt Medios passt nach solidem Wachstum im ersten Halbjahr 2026 seine Erwartungen an: höherer Umsatzausblick, aber geringere Ergebnisprognose – und ein klarer Fokus auf Effizienz.
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