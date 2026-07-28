Börsen Update USA - 28.07. - Dow Jones stark +1,19 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:42) bei 52.811,97 PKT und steigt um +1,19 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +8,01 %, Salesforce +5,49 %, IBM +5,42 %, Boeing +4,54 %, Coca-Cola +4,21 %

Flop-Werte: Caterpillar -5,02 %, Chevron Corporation -1,13 %, Goldman Sachs Group -1,07 %, American Express -0,49 %, JPMorgan Chase -0,38 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 27.819,56 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +8,76 %, Workday (A) +7,49 %, Autodesk +6,71 %, Adobe +6,25 %, Booking Holdings +5,85 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -15,02 %, Nebius Group Registered (A) -12,16 %, Lumentum Holdings -10,14 %, Western Digital -9,53 %, Seagate Technology Holdings -9,04 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:43) bei 7.435,50 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: IQVIA Holdings +10,04 %, Incyte +9,41 %, Sherwin-Williams +8,01 %, Cognizant Technology Solutions (A) +7,89 %, Workday (A) +7,49 %

Flop-Werte: Corning -15,24 %, SanDisk Corporation -15,02 %, Coherent -11,10 %, Dell Technologies Registered (C) -10,21 %, Lumentum Holdings -10,14 %