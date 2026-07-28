Börsen Update
Börsen Update USA - 28.07. - Dow Jones stark +1,19 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:42) bei 52.811,97 PKT und steigt um +1,19 %.
Top-Werte: Sherwin-Williams +8,01 %, Salesforce +5,49 %, IBM +5,42 %, Boeing +4,54 %, Coca-Cola +4,21 %
Flop-Werte: Caterpillar -5,02 %, Chevron Corporation -1,13 %, Goldman Sachs Group -1,07 %, American Express -0,49 %, JPMorgan Chase -0,38 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:32) bei 27.819,56 PKT und fällt um -0,84 %.
Top-Werte: Thomson Reuters +8,76 %, Workday (A) +7,49 %, Autodesk +6,71 %, Adobe +6,25 %, Booking Holdings +5,85 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -15,02 %, Nebius Group Registered (A) -12,16 %, Lumentum Holdings -10,14 %, Western Digital -9,53 %, Seagate Technology Holdings -9,04 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:43) bei 7.435,50 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: IQVIA Holdings +10,04 %, Incyte +9,41 %, Sherwin-Williams +8,01 %, Cognizant Technology Solutions (A) +7,89 %, Workday (A) +7,49 %
Flop-Werte: Corning -15,24 %, SanDisk Corporation -15,02 %, Coherent -11,10 %, Dell Technologies Registered (C) -10,21 %, Lumentum Holdings -10,14 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.