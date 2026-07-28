Thomson Reuters Aktie explodiert - 28.07.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Thomson Reuters Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +22,11 %.

Die Thomson Reuters Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,76 % auf 91,85€ zulegen. Das sind +7,40 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Thomson Reuters Aktie. Nach einem Plus von +6,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 91,85€, mit einem Plus von +8,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Thomson Reuters eine negative Entwicklung von -23,55 % erlebt.

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Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,84 % geändert.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,70 % 1 Monat +25,95 % 3 Monate +22,11 % 1 Jahr -50,63 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Stand: 28.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,97 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Wolters Kluwer und Co.

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Wolters Kluwer notiert im Plus, mit +7,15 %. S&P Global notiert im Minus, mit -2,48 %.

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Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.