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    Besonders beachtet!

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    Thomson Reuters Aktie explodiert - 28.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Thomson Reuters Aktie bisher um +8,76 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Thomson Reuters Aktie.

    Besonders beachtet! - Thomson Reuters Aktie explodiert - 28.07.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Thomson Reuters Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.07.2026

    Die Thomson Reuters Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,76 % auf 91,85 zulegen. Das sind +7,40  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Thomson Reuters Aktie. Nach einem Plus von +6,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 91,85, mit einem Plus von +8,76 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Thomson Reuters Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +22,11 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Thomson Reuters eine negative Entwicklung von -23,55 % erlebt.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,84 % geändert.

    Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,70 %
    1 Monat +25,95 %
    3 Monate +22,11 %
    1 Jahr -50,63 %
    Stand: 28.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Thomson Reuters Aktie

    Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,97 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 28.07. - Dow Jones stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 28.07. - US Tech 100 schwach -1,91 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Moody's, Wolters Kluwer und Co.

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,23 %. Wolters Kluwer notiert im Plus, mit +7,15 %. S&P Global notiert im Minus, mit -2,48 %.

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    Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Thomson Reuters

    +6,69 %
    +14,76 %
    +23,15 %
    +21,11 %
    -50,67 %
    -29,19 %
    -6,22 %
    +116,92 %
    +149,96 %
    ISIN:CA8849038812WKN:A426HV
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