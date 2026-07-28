Medios AG: Prognose 2026 angepasst – Anleger aufgepasst
Trotz Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2026 belasten Preisdruck und Regulierung das Ergebnis – der Vorstand reagiert mit angepasster Prognose und Effizienzprogramm.
Foto: Jan Woitas - dpa
- H1 2026: Konzernumsatz erstmals über 1 Mrd. € (1.075 Mio. €; H1 2025: 991,7 Mio.), EBITDA pre bei rund 44 Mio. € (H1 2025: 46,3 Mio.)
- Anpassung der Jahresprognose 2026: erwartetes EBITDA pre nun 88–92 Mio. € (vorher 94–102 Mio.)
- Umsatzprognose 2026 nach oben korrigiert auf 2,1–2,16 Mrd. € (bisher 2,0–2,12 Mrd. €)
- Ursachen für das Ergebnisminus: anhaltender Preisdruck im Segment Arzneimittelversorgung, eingeschränkte Erstattungsfähigkeit bei Medizinalcannabis durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sowie leicht schwächeres International Business
- Vorstand reagiert mit verstärkten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen
- Veröffentlichung dieser Insiderinformation am 28.07.2026; vollständiger Halbjahresfinanzbericht erscheint planmäßig am 12.08.2026
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Medios ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,11 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,880EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.332,03PKT (+0,16 %).
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