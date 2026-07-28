Medios senkt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie unter Druck
- Ebitda-Prognose gesenkt auf 88 bis 92 Mio
- Umsatzprognose erhöht auf 2,1 bis 2,16 Mrd Euro
- Ursachen Preisdruck, geringere Erstattung Cannabis
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios rechnet nach einem durchwachsenen Halbjahr mit weniger Gewinn im laufenden Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 88 bis 92 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher war Medios von 94 bis 102 Millionen Euro ausgegangen. Analysten rechnen bisher mit einem Wert knapp unterhalb des oberen Endes der neuen Spanne. Den Umsatz sieht Medios nun bei 2,1 bis 2,16 Milliarden Euro statt bisher 2,0 bis 2,12 Milliarden Euro. Hier erwarteten Experten zuletzt 2,1 Milliarden Euro.
Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.
Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.
Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Medios-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 11,70 auf Tradegate (28. Juli 2026, 20:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -10,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 295,87 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +56,25 %/+125,69 % bedeutet.
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Info vom Unternehmen zur Optimierung der Herstellung und Auslastung von Standorten:
Medios optimiert sein Herstellnetzwerk und schließt den Standort Aschaffenburg
Berlin, 29. Juni 2026 – Die Medios AG schließt den Standort der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Medios Solutions Aschaffenburg GmbH und konsolidiert die patientenindividuelle Herstellung an den übrigen Standorten ihres deutschlandweiten Netzwerks. Die Produktion wurde bereits verlagert, die Versorgung von Apotheken und Kliniken ist gewährleistet. Auf Aschaffenburg entfielen zuletzt rund 10 % des Herstellvolumens der deutschen Herstellbetriebe der Medios-Gruppe. Von der Maßnahme sind 32 Mitarbeitende betroffen, mit denen Medios einen fairen Ausgleich anstrebt.
Das Geschäft mit patientenindividuellen Zubereitungen steht unter anhaltendem Margendruck – insbesondere durch preisregulatorische Anpassungen, dem das Unternehmen jetzt mit Maßnahmen zu Effizienzsteigerungen entgegentritt. Medios betreibt in Deutschland für diesen Markt ein Netzwerk aus bislang sechs GMP-Herstellbetrieben für patientenindividuelle Therapien (GMP steht für „Good Manufacturing Practice“ mit verbindlichen Produktionsstandards und validiertem Qualitätsmanagement). Der Standort Aschaffenburg operierte bei einer rückläufigen Auslastung zuletzt mit einer unterdurchschnittlichen Rentabilität. Vor diesem Hintergrund war ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb nicht länger gegeben. Aktuell am Standort notwendige bauliche Sanierungsmaßnahmen haben sich beschleunigend auf die Umsetzung des Beschlusses ausgewirkt. Die Standortschließung steht im Kontext des Operational-Excellence-Programms des Unternehmens mit dem Ziel einer nachhaltigen Stärkung der Profitabilität.