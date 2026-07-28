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    Medios senkt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Ebitda-Prognose gesenkt auf 88 bis 92 Mio
    • Umsatzprognose erhöht auf 2,1 bis 2,16 Mrd Euro
    • Ursachen Preisdruck, geringere Erstattung Cannabis
    Medios senkt Gewinnerwartung für 2026 - Aktie unter Druck
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios rechnet nach einem durchwachsenen Halbjahr mit weniger Gewinn im laufenden Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte bei 88 bis 92 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher war Medios von 94 bis 102 Millionen Euro ausgegangen. Analysten rechnen bisher mit einem Wert knapp unterhalb des oberen Endes der neuen Spanne. Den Umsatz sieht Medios nun bei 2,1 bis 2,16 Milliarden Euro statt bisher 2,0 bis 2,12 Milliarden Euro. Hier erwarteten Experten zuletzt 2,1 Milliarden Euro.

    Im ersten Halbjahr war das Ebitda von 46,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 44 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz legte hingegen von 0,99 auf 1,08 Milliarden Euro zu.

    Medios sieht die Ursachen für die angepasste Ergebnisprognose im anhaltenden Preisdruck beim Segment Arzneimittelversorgung, die durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz eingeschränkte Erstattungsfähigkeit im Bereich Medizinalcannabis sowie ein leicht schwächeres Geschäft im Segment International Business. Der Vorstand forciere im Gegenzug die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung.

    Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die Medios-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion zwei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs./he/tih

    Medios

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    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 11,70 auf Tradegate (28. Juli 2026, 20:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -10,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 295,87 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +56,25 %/+125,69 % bedeutet.





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