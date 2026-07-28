Iran: Neue Fake-News - Ziel Ölpreis drücken und crashende KI-Aktien retten!

Neue Fake-News über einen angeblich bevorstehenden Deal zwischen Trump und dem Iran drücken den Ölpreis - und sollen die crashenden KI-Aktien retten! Dabei ist sehr offensichtlich, dass diese Fake News gar nicht stimmen können - aber die Algorithmen reagieren trotzdem! Warum kann das nicht stimmen? Weil schon beim vorherigen Memorandum of Understanding, zudem man nun angeblich zurück kommen wolle, ein grundsätzliches Missverständnis über die Strasse von Hormus bestand. Der Iran hat darüber hinaus Kontakte zu den USA dementiert. Aber der Ölpreis bleibt unter Druck - und der herbe Crash von KI-Aktien wird gebremst. Also Mission erreicht. Heute der ukrainische Präsident und Netanjahu bei Trump - die Ukraine wird plötzlich zum Teil des Iran-Konflikts..

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