Knorr-Bremse verkauft Klimasystem-Geschäft – Aktie reagiert stark
Knorr-Bremse richtet sein Rail-Geschäft neu aus: Der Konzern trennt sich von seiner weltweiten HVAC-Sparte Merak und setzt damit ein strategisches Signal für profitables Wachstum.
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
- Knorr-Bremse verkauft sein weltweites HVAC-Geschäft Merak an OpenGate Capital.
- Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Ende 2026 erfolgen.
- Meraks Hauptsitz befindet sich in Getafe bei Madrid.
- Für das Geschäftsjahr 2026 wird der Umsatz von Merak auf rund 360 Mio. Euro geschätzt.
- Die Transaktion wird voraussichtlich eine positive Auswirkung auf die operative EBIT-Marge von Knorr-Bremse Rail und damit auf den Konzern haben.
- Die Transaktion umfasst alle Merak-Geschäftstätigkeiten und rund 1.500 Beschäftigte, überwiegend in Europa, Nordamerika, China und Australien.
Der nächste wichtige Termin, Q2/26 Finanzergebnisse, bei Knorr-Bremse ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 108,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 109,10EUR das entspricht einem Plus von +0,93 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.443,97PKT (+0,61 %).
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