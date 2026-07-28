ASTA Energy Solutions Aktie bricht zweistellig ein - -10,36 % - 28.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ASTA Energy Solutions in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,30 % bestehen.

Die ASTA Energy Solutions Aktie notiert aktuell bei 54,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,36 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,30 € entspricht. Die Talfahrt der ASTA Energy Solutions Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 54,50€, mit einem Minus von -10,36 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -9,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASTA Energy Solutions um +41,01 % gewonnen.

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Während ASTA Energy Solutions deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,24 % 1 Monat -17,56 % 3 Monate +4,30 % 1 Jahr +41,01 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 28.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 760,27 Mio.EUR € wert.

Freundliche Indizes, heftige Ausschläge: Während DAX & Co. moderat zulegen, sorgen vor allem Tech- und US-Werte mit zweistelligen Bewegungen für ein äußerst volatiles Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BayWa, SMA Solar Technology und Co.

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,33 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -9,94 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -4,14 %.

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Ob die ASTA Energy Solutions Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASTA Energy Solutions Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.