AKTIE IM FOKUS 2
SpaceX stoppt Talfahrt - Aktie dreht nach Rekordtief ins Plus
- Sinkflug gestoppt leichte Erholung Kurs 116,50
- Kurs rund 13% unter IPO und halbiert seit Hoch
- IPO brachte 75 Mrd Dollar Rekord Verluste 4,94 Mrd
(neu: aktueller Kurs)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX haben am Dienstag im Handelsverlauf ihren Sinkflug gestoppt. Nach einem Rückgang um bis zu sechs Prozent auf rund 107 Dollar drehten die Papiere des Raketen- und KI-Konzerns von Tesla-Chef Elon Musk ins Plus. Zuletzt legte der SpaceX-Kurs um knapp drei Prozent auf 116,50 Dollar zu.
Trotz der leichten Erholung im Handelsverlauf am Dienstag beläuft sich das Minus im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar auf rund 13 Prozent. Noch drastischer fällt der Verlust im Vergleich zu dem wenige Tage nach der Erstnotiz erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 225 Dollar aus. Seitdem büßte der Kurs fast die Hälfte ein. Der Börsenwert sackte von fast 3 Billionen Dollar, gemessen am Rekordhoch, auf 1,5 Billionen ab.
Der Börsengang von SpaceX am 12. Juni war mit einem Erlös von 75 Milliarden Dollar der mit Abstand größte der Geschichte. SpaceX-Chef und Großaktionär Musk wurde durch den Schritt kurz zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar - inzwischen liegt es mit etwas mehr als 700 Milliarden deutlich unter dieser Marke. Musk ist damit immer noch der vermögendste Mensch der Welt.
Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen trotz der jüngsten Verluste in krassem Kontrast zum Börsenwert - die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden./zb/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 269,0 auf Tradegate (28. Juli 2026, 21:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -11,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,63 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 774,40 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +105,40 %/+149,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Ich verzichte sonst auf Schadenfreude, und die Kleinanleger, die überteuert spacex-Abfall gekauft haben, bedaure ich aufrichtig. Aber dem imposanten Kurszerfall im Hause musk zuzusehen, macht richtig Spass. Noch widerwärtigere Figuren als den gibt‘s ja nur wenige (trump, vance, hegseth, putin, kim… - na ja, sind am Ende doch recht viele 😉)
Um die Milliardäre würde ich mir jetzt vorrangig nicht so die Gedanken machen.
SpaceX-Testflug heute: Es lief wirklich alles super und nach Plan! 🚀
- Start & Flug: Der Abflug lief absolut reibungslos, und die Rakete hat ihren Kurs trotz kleinerer Herausforderungen perfekt gemeistert.
- Nutzlast: Zum ersten Mal wurden 20 neue Starlink V3-Satelliten erfolgreich im All ausgesetzt.
- Landung: Beide Stufen haben den Flug mit einem kontrollierten Aufsetzen (Splashdown) im Ozean erfolgreich beendet.
Ein absolut fantastischer und erfolgreicher Testlauf! 🛰️🔥