BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Das Umsatzwachstum liege trotz eines Übernahme-Impulses unter den Erwartungen, schrieb Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gewinn des Brillen- und Luxusgüterkonzerns habe aber dank der Bruttomarge die Prognosen übertroffen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 170,6EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.





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