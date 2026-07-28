RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Eine im zweiten Quartal leicht verfehlte Umsatzerwartung werde durch über den Erwartungen liegenden Gewinn im ersten Halbjahr ausgeglichen, sofern dieser um einen US-Zollerstattungsvorteil bereinigt werde, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,40 % und einem Kurs von 170,6EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 21:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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