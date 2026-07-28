Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 28.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Boeing
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 2
Performance 1M: -2,20 %
Performance 1M: -2,20 %
IBM
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 3
Performance 1M: -20,10 %
Performance 1M: -20,10 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 4
Performance 1M: +9,23 %
Performance 1M: +9,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coca-Cola (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetOnline-Forum fasst Coca‑Cola-Sentiment gemischt zusammen: Kurzfristig dominiert Momentum; berichten von 3–5% Gewinn in ca. 5 Handelstagen, Ausstieg um 75,20 €. Kursziele um 75–77 €. Einige setzen auf Buy‑and‑Hold, andere auf schnelle Rendite. Fundamentale Hinweise fehlen; der 14‑Tage-Verlauf wird prozentual nicht angegeben, der Kurs bewegt sich aktuell im unteren 70er‑Bereich.
Salesforce
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 5
Performance 1M: +16,55 %
Performance 1M: +16,55 %
Amgen
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 6
Performance 1M: +11,11 %
Performance 1M: +11,11 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,88 %
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 7
Performance 1M: -17,49 %
Performance 1M: -17,49 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,83 %
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 8
Performance 1M: -1,92 %
Performance 1M: -1,92 %
3M
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 9
Performance 1M: +12,61 %
Performance 1M: +12,61 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 10
Performance 1M: -3,55 %
Performance 1M: -3,55 %
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