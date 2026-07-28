Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -10,27 %
Performance 1M: -24,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,34 %
Performance 1M: -12,01 %
Tagesperformance: -8,11 %
Performance 1M: -26,19 %
Tagesperformance: -7,40 %
Performance 1M: -30,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,25 %
Performance 1M: -27,48 %
Tagesperformance: +6,96 %
Performance 1M: +25,95 %
Tagesperformance: -6,84 %
Performance 1M: -27,63 %
Tagesperformance: -6,52 %
Performance 1M: -25,38 %
Tagesperformance: -6,46 %
Performance 1M: +16,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,42 %
Performance 1M: -36,76 %
Tagesperformance: +6,26 %
Performance 1M: +29,46 %
Tagesperformance: -6,06 %
Performance 1M: -35,81 %
Tagesperformance: +5,94 %
Performance 1M: +9,75 %
Tagesperformance: -5,94 %
Performance 1M: -32,59 %
Tagesperformance: -5,92 %
Performance 1M: -15,07 %
Tagesperformance: -5,82 %
Performance 1M: -31,34 %
Tagesperformance: -5,75 %
Performance 1M: -28,75 %
Tagesperformance: +4,66 %
Performance 1M: +23,54 %
Tagesperformance: +4,56 %
Performance 1M: -1,28 %
Tagesperformance: +4,23 %
Performance 1M: +25,22 %
Tagesperformance: +4,23 %
Performance 1M: +1,37 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: -6,18 %
Tagesperformance: -4,10 %
Performance 1M: -13,04 %
Tagesperformance: -3,94 %
Performance 1M: -14,49 %
Tagesperformance: +3,92 %
Performance 1M: -30,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,90 %
Performance 1M: +8,41 %
Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: +1,93 %
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: +11,11 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: -23,47 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: +4,68 %
Tagesperformance: +3,58 %
Performance 1M: +16,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,51 %
Performance 1M: +33,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,29 %
Performance 1M: +18,37 %
Tagesperformance: +3,25 %
Performance 1M: +19,81 %
Tagesperformance: +3,24 %
Performance 1M: +9,72 %
Tagesperformance: +3,15 %
Performance 1M: -1,84 %
Tagesperformance: +2,96 %
Performance 1M: +17,96 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: -9,70 %
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -3,89 %