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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.180,07€
    Basispreis
    29,93
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    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.336,68€
    Basispreis
    4,49
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,43 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -10,27 %
    Platz 2
    Performance 1M: -24,38 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Nebius NBIS ist das Sentiment gemischt. Fundamentale Aspekte wirken stark (Bruttomarge ca. 72%, operativer Cashflow robust; Nasdaq-100-Aufnahme; zunehmende institutionelle Käufe). Bewertung hoch: Marktkapitalisierung ca. 50 Mrd USD; >70x Gewinn, >50x Umsatz. Zur 14-Tage-Entwicklung gibt es keine einheitliche Angabe; Berichte deuten teils auf Rücksetzer, z. B. etwa 40% seit Juni-Hoch, andere beobachten Aufwärtsimpulse. Langfristiges KI-/Infrastruktur-Potenzial bleibt relevant.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,34 %
    Platz 3
    Performance 1M: -12,01 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,34 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -8,11 %
    Platz 4
    Performance 1M: -26,19 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,11 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,40 %
    Platz 5
    Performance 1M: -30,28 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Nebius NBIS ist das Sentiment gemischt. Fundamentale Aspekte wirken stark (Bruttomarge ca. 72%, operativer Cashflow robust; Nasdaq-100-Aufnahme; zunehmende institutionelle Käufe). Bewertung hoch: Marktkapitalisierung ca. 50 Mrd USD; >70x Gewinn, >50x Umsatz. Zur 14-Tage-Entwicklung gibt es keine einheitliche Angabe; Berichte deuten teils auf Rücksetzer, z. B. etwa 40% seit Juni-Hoch, andere beobachten Aufwärtsimpulse. Langfristiges KI-/Infrastruktur-Potenzial bleibt relevant.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,25 %
    Platz 6
    Performance 1M: -27,48 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,25 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +6,96 %
    Platz 7
    Performance 1M: +25,95 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,96 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -6,84 %
    Platz 8
    Performance 1M: -27,63 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,84 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -6,52 %
    Platz 9
    Performance 1M: -25,38 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,52 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -6,46 %
    Platz 10
    Performance 1M: +16,80 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Palantir gemischt bis skeptisch: Die Bewertung gilt als extrem hoch (KGV ca. 130–140). Konsens-EPS für 2026–2028 (MarketScreener) liegt bei 1,3 / 1,8 / 2,7 USD, teils übertroffen, was Wachstumspotenzial signalisiert. KurzfristigToday minus 6% auf 125 USD; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -6,42 %
    Platz 11
    Performance 1M: -36,76 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,42 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +6,26 %
    Platz 12
    Performance 1M: +29,46 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,26 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -6,06 %
    Platz 13
    Performance 1M: -35,81 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,06 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +5,94 %
    Platz 14
    Performance 1M: +9,75 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,94 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -5,94 %
    Platz 15
    Performance 1M: -32,59 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,94 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -5,92 %
    Platz 16
    Performance 1M: -15,07 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,92 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -5,82 %
    Platz 17
    Performance 1M: -31,34 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,82 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -5,75 %
    Platz 18
    Performance 1M: -28,75 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,75 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +4,66 %
    Platz 19
    Performance 1M: +23,54 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,66 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: +4,56 %
    Platz 20
    Performance 1M: -1,28 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,56 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 21
    Performance 1M: +25,22 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +4,23 %
    Platz 22
    Performance 1M: +1,37 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,23 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,18 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: -4,10 %
    Platz 24
    Performance 1M: -13,04 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,10 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 25
    Performance 1M: -14,49 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 26
    Performance 1M: -30,06 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, teils impulsives Anleger-Sentiment zu SpaceX. Die 14-Tage-Entwicklung verdeutlicht Abwärtsdruck: Kurs von über 220$ auf ca. 95$ (Beitrag 12). Einige sehen Einstiegschancen (Beitrag 2); andere bewerten die Bewertung als überzogen und raten aktuell nicht zum Kauf (Beitrag 7). Katalysatoren: Q2-Zahlen, Lock-up-Auslauf, Short-Squeeze-Szenarien. Insgesamt bleibt Unsicherheit, aber teils spekulative Trade-Ideen.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: -3,90 %
    Platz 27
    Performance 1M: +8,41 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,90 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 28
    Performance 1M: +1,93 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 29
    Performance 1M: +11,11 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 30
    Performance 1M: -23,47 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,68 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: +3,58 %
    Platz 32
    Performance 1M: +16,82 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Anleger-Sentiment zu Kraft Heinz: gemischt bis bullisch. Disney-Allianz gilt als langfristiger Wachstumsschub (Menüs, Parks-Equipment, Marketing). Lebensmittelsektor bleibt bedeutsam; Inflation/Kostenrisiken bleiben Thema. Technische Signale deuten auf Aufwärtsbewegung (bullische Charts). Dividende und Einstieg bei 21,09 € genannt. Keine konkrete 14-Tage-Veränderung in den Beiträgen ersichtlich. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,51 %
    Platz 33
    Performance 1M: +33,44 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, eher vorsichtiges Sentiment. Kurs aktuell ca. 51 EUR (letztes Jahr ca. 70 EUR). Fundamentale Bewertung wirkt gedämpft; buybacks (Q2 ca. 30 Mio Aktien, Jahres-End-Untergrenze unter 800 Mio) sprechen für Unterstützung. Short-Interest ca. 6%. Übernahme-Gerüchte bei 60,5 USD werden als offen zurückgewiesen. Einige setzen auf 1000 USD-Ziel; BNPL-News mit Amazon PayPal in D/AÖ. 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 34
    Performance 1M: +18,37 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: +3,25 %
    Platz 35
    Performance 1M: +19,81 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,25 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,24 %
    Platz 36
    Performance 1M: +9,72 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,24 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: +3,15 %
    Platz 37
    Performance 1M: -1,84 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,15 %.

    Ross Stores
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 38
    Performance 1M: +17,96 %
    Chart Ross Stores
    ISIN: US7782961038
    WKN: 870053
    Die Ross Stores Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 39
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 40
    Performance 1M: -3,89 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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