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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    8.198,72€
    Basispreis
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    Blatt
    Long
    6.829,12€
    Basispreis
    5,38
    Ask
    × 10,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,20 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -12,11 %
    Platz 2
    Performance 1M: -49,73 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,11 %.

    IQVIA Holdings
    Tagesperformance: +11,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +29,33 %
    Chart IQVIA Holdings
    ISIN: US46266C1053
    WKN: A2JSPM
    Die IQVIA Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,71 %.

    Incyte
    Tagesperformance: +10,34 %
    Platz 4
    Performance 1M: +16,29 %
    Chart Incyte
    ISIN: US45337C1027
    WKN: 896133
    Die Incyte Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,34 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -10,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: -39,46 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,24 %.

    Carrier Global Corporation
    Tagesperformance: -9,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,25 %
    Chart Carrier Global Corporation
    ISIN: US14448C1045
    WKN: A2P1UY
    Die Carrier Global Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,20 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -8,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -26,19 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,46 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +8,37 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,66 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,37 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -8,34 %
    Platz 9
    Performance 1M: -12,01 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,34 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -8,08 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,98 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,08 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -7,94 %
    Platz 11
    Performance 1M: -31,39 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,94 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -7,86 %
    Platz 12
    Performance 1M: -30,28 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology dominiert ein negatives Anleger-Sentiment. Viele rechnen mit weiterem Abverkauf unter 800 USD (mögliche Tests 760–780 USD). Der Trend gilt als belastet; einige sichern Gewinne oder reduzieren Positionen. Einzelne hoffen auf einen technischen Rebound nach Überverkauftheit. Aktueller Kurs ca. 821–825 USD. 14-Tage-Veränderung in den Beiträgen nicht klar ersichtlich.

    Western Digital
    Tagesperformance: -7,67 %
    Platz 13
    Performance 1M: -27,48 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,67 %.

    Nucor
    Tagesperformance: +7,53 %
    Platz 14
    Performance 1M: +11,88 %
    Chart Nucor
    ISIN: US6703461052
    WKN: 851918
    Die Nucor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,53 %.

    HCA Healthcare
    Tagesperformance: +7,27 %
    Platz 15
    Performance 1M: -0,38 %
    Chart HCA Healthcare
    ISIN: US40412C1018
    WKN: A1JFMW
    Die HCA Healthcare Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,27 %.

    NRG Energy
    Tagesperformance: -7,23 %
    Platz 16
    Performance 1M: -15,03 %
    Chart NRG Energy
    ISIN: US6293775085
    WKN: A0BLR4
    Die NRG Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,23 %.

    Comfort Systems USA
    Tagesperformance: -7,08 %
    Platz 17
    Performance 1M: -17,10 %
    Chart Comfort Systems USA
    ISIN: US1999081045
    WKN: 907784
    Die Comfort Systems USA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,08 %.

    United Parcel Service Registered (B)
    Tagesperformance: -7,02 %
    Platz 18
    Performance 1M: -4,17 %
    Chart United Parcel Service Registered (B)
    ISIN: US9113121068
    WKN: 929198
    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,02 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -6,92 %
    Platz 19
    Performance 1M: -25,38 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,92 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,71 %
    Platz 20
    Performance 1M: -14,67 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,71 %.

    SOLVENTUM
    Tagesperformance: +6,64 %
    Platz 21
    Performance 1M: +9,73 %
    Chart SOLVENTUM
    ISIN: US83444M1018
    WKN: A407ZE
    Die SOLVENTUM Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,64 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +6,59 %
    Platz 22
    Performance 1M: +14,12 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,59 %.

    Charles River Laboratories International
    Tagesperformance: +6,49 %
    Platz 23
    Performance 1M: +12,39 %
    Chart Charles River Laboratories International
    ISIN: US1598641074
    WKN: 939391
    Die Charles River Laboratories International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,49 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -6,48 %
    Platz 24
    Performance 1M: +16,80 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Palantir gemischt bis skeptisch: Die Bewertung gilt als extrem hoch (KGV ca. 130–140). Konsens-EPS für 2026–2028 (MarketScreener) liegt bei 1,3 / 1,8 / 2,7 USD, teils übertroffen, was Wachstumspotenzial signalisiert. KurzfristigToday minus 6% auf 125 USD; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -6,45 %
    Platz 25
    Performance 1M: -15,07 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,45 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -6,28 %
    Platz 26
    Performance 1M: -31,34 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,28 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -6,26 %
    Platz 27
    Performance 1M: +8,64 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,26 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +6,12 %
    Platz 28
    Performance 1M: +29,46 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,12 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -6,02 %
    Platz 29
    Performance 1M: -10,54 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,02 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +5,94 %
    Platz 30
    Performance 1M: +9,75 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,94 %.

    Brown-Forman Registered (B)
    Tagesperformance: +5,89 %
    Platz 31
    Performance 1M: +5,09 %
    Chart Brown-Forman Registered (B)
    ISIN: US1156372096
    WKN: 856693
    Die Brown-Forman Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,89 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +5,88 %
    Platz 32
    Performance 1M: +27,37 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,88 %.

    Deckers Outdoor
    Tagesperformance: +5,82 %
    Platz 33
    Performance 1M: -6,66 %
    Chart Deckers Outdoor
    ISIN: US2435371073
    WKN: 894298
    Die Deckers Outdoor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,82 %.

    HP
    Tagesperformance: +5,65 %
    Platz 34
    Performance 1M: +23,71 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,65 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +5,64 %
    Platz 35
    Performance 1M: +12,07 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,64 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: +5,58 %
    Platz 36
    Performance 1M: +23,99 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,58 %.

    Hasbro
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 37
    Performance 1M: +12,74 %
    Chart Hasbro
    ISIN: US4180561072
    WKN: 859888
    Die Hasbro Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +5,46 %
    Platz 38
    Performance 1M: +22,39 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,46 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 39
    Performance 1M: +13,73 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +5,35 %
    Platz 40
    Performance 1M: +30,23 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,35 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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