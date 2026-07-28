Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -12,11 %
Tagesperformance: -12,11 %
Platz 2
Performance 1M: -49,73 %
Performance 1M: -49,73 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: +11,71 %
Tagesperformance: +11,71 %
Platz 3
Performance 1M: +29,33 %
Performance 1M: +29,33 %
Incyte
Tagesperformance: +10,34 %
Tagesperformance: +10,34 %
Platz 4
Performance 1M: +16,29 %
Performance 1M: +16,29 %
Coherent
Tagesperformance: -10,24 %
Tagesperformance: -10,24 %
Platz 5
Performance 1M: -39,46 %
Performance 1M: -39,46 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -9,20 %
Tagesperformance: -9,20 %
Platz 6
Performance 1M: -15,25 %
Performance 1M: -15,25 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -8,46 %
Tagesperformance: -8,46 %
Platz 7
Performance 1M: -26,19 %
Performance 1M: -26,19 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +8,37 %
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 8
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,34 %
Tagesperformance: -8,34 %
Platz 9
Performance 1M: -12,01 %
Performance 1M: -12,01 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -8,08 %
Tagesperformance: -8,08 %
Platz 10
Performance 1M: -8,98 %
Performance 1M: -8,98 %
CIENA
Tagesperformance: -7,94 %
Tagesperformance: -7,94 %
Platz 11
Performance 1M: -31,39 %
Performance 1M: -31,39 %
Micron Technology
Tagesperformance: -7,86 %
Tagesperformance: -7,86 %
Platz 12
Performance 1M: -30,28 %
Performance 1M: -30,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron Technology dominiert ein negatives Anleger-Sentiment. Viele rechnen mit weiterem Abverkauf unter 800 USD (mögliche Tests 760–780 USD). Der Trend gilt als belastet; einige sichern Gewinne oder reduzieren Positionen. Einzelne hoffen auf einen technischen Rebound nach Überverkauftheit. Aktueller Kurs ca. 821–825 USD. 14-Tage-Veränderung in den Beiträgen nicht klar ersichtlich.
Western Digital
Tagesperformance: -7,67 %
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 13
Performance 1M: -27,48 %
Performance 1M: -27,48 %
Nucor
Tagesperformance: +7,53 %
Tagesperformance: +7,53 %
Platz 14
Performance 1M: +11,88 %
Performance 1M: +11,88 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +7,27 %
Tagesperformance: +7,27 %
Platz 15
Performance 1M: -0,38 %
Performance 1M: -0,38 %
NRG Energy
Tagesperformance: -7,23 %
Tagesperformance: -7,23 %
Platz 16
Performance 1M: -15,03 %
Performance 1M: -15,03 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -7,08 %
Tagesperformance: -7,08 %
Platz 17
Performance 1M: -17,10 %
Performance 1M: -17,10 %
United Parcel Service Registered (B)
Tagesperformance: -7,02 %
Tagesperformance: -7,02 %
Platz 18
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Applied Materials
Tagesperformance: -6,92 %
Tagesperformance: -6,92 %
Platz 19
Performance 1M: -25,38 %
Performance 1M: -25,38 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 20
Performance 1M: -14,67 %
Performance 1M: -14,67 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +6,64 %
Tagesperformance: +6,64 %
Platz 21
Performance 1M: +9,73 %
Performance 1M: +9,73 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +6,59 %
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 22
Performance 1M: +14,12 %
Performance 1M: +14,12 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +6,49 %
Tagesperformance: +6,49 %
Platz 23
Performance 1M: +12,39 %
Performance 1M: +12,39 %
Palantir
Tagesperformance: -6,48 %
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 24
Performance 1M: +16,80 %
Performance 1M: +16,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Palantir gemischt bis skeptisch: Die Bewertung gilt als extrem hoch (KGV ca. 130–140). Konsens-EPS für 2026–2028 (MarketScreener) liegt bei 1,3 / 1,8 / 2,7 USD, teils übertroffen, was Wachstumspotenzial signalisiert. KurzfristigToday minus 6% auf 125 USD; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,45 %
Tagesperformance: -6,45 %
Platz 25
Performance 1M: -15,07 %
Performance 1M: -15,07 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,28 %
Tagesperformance: -6,28 %
Platz 26
Performance 1M: -31,34 %
Performance 1M: -31,34 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -6,26 %
Tagesperformance: -6,26 %
Platz 27
Performance 1M: +8,64 %
Performance 1M: +8,64 %
Workday (A)
Tagesperformance: +6,12 %
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 28
Performance 1M: +29,46 %
Performance 1M: +29,46 %
Vistra
Tagesperformance: -6,02 %
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 29
Performance 1M: -10,54 %
Performance 1M: -10,54 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 30
Performance 1M: +9,75 %
Performance 1M: +9,75 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 31
Performance 1M: +5,09 %
Performance 1M: +5,09 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +5,88 %
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 32
Performance 1M: +27,37 %
Performance 1M: +27,37 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +5,82 %
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 33
Performance 1M: -6,66 %
Performance 1M: -6,66 %
HP
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 34
Performance 1M: +23,71 %
Performance 1M: +23,71 %
Expedia Group
Tagesperformance: +5,64 %
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 35
Performance 1M: +12,07 %
Performance 1M: +12,07 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +5,58 %
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 36
Performance 1M: +23,99 %
Performance 1M: +23,99 %
Hasbro
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 37
Performance 1M: +12,74 %
Performance 1M: +12,74 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 38
Performance 1M: +22,39 %
Performance 1M: +22,39 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +5,43 %
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 39
Performance 1M: +13,73 %
Performance 1M: +13,73 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +5,35 %
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 40
Performance 1M: +30,23 %
Performance 1M: +30,23 %
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