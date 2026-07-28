ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro
- Jefferies belässt Einstufung Buy und Ziel 250
- Q2 organisches Wachstum robust trotz Rückstand
- Bereinigte Marge im ersten Halbjahr beruhigend
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auch wenn es leicht unter den Markterwartungen ausgefallen sei, belege das organische Wachstum im zweiten Quartal ein robustes, hohes Wachstum, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Marge im ersten Halbjahr sei beruhigend./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 170,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 21:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 79,21 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 278,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+62,95 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 250 Euro