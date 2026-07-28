Jefferies belässt EssilorLuxottica auf 'Buy' - Ziel 250 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 170,5 auf Tradegate (28. Juli 2026, 21:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,66 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 79,21 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 278,00EUR was eine Bandbreite von +8,44 %/+62,95 % bedeutet.