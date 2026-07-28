JEFFERIES stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst David Hayes verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass das Marktforschungsinstitut Nielsen in der Vorwoche eine Statistik zum Absatz von griechischem Joghurt in den USA korrigiert habe. Dies suggeriere, dass die Schwäche dort weniger ausgeprägt sei als zuvor ihm bewertet./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 72,19EUR auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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