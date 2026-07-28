TeamViewer - Aktie gewinnt kräftig - 28.07.2026

Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,3575€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4775 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,3575€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +22,94 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -2,73 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,86 % 1 Monat +33,54 % 3 Monate +22,94 % 1 Jahr -37,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.07.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewer: Eine invertierte SKS; bullishe Kreuzung von 50- und 200-Tage-Linien, Kursziel 6,5 €, Potenzial 8,7–9,0 €. Rallye begann von 1 €. Short-Quote sinkt; Short-Squeeze unwahrscheinlich. Fundamentaldiskussionen zu EBITDA-Covenants, Verschuldung (NetDebt/EBITDA ca. 2) und FCF; Wachstum durch neue Märkte/ARR; DZ-Bank-Impuls wird genannt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

Freundliche Indizes, heftige Ausschläge: Während DAX & Co. moderat zulegen, sorgen vor allem Tech- und US-Werte mit zweistelligen Bewegungen für ein äußerst volatiles Bild.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erfolgskurs geblieben. Allerdings wurden die Anleger am Nachmittag angesichts der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und aktueller Quartalsberichte weiterer Schwergewichte …

Der Fernwartungssoftwarespezialist Teamviewer hat auch im zweiten Quartal Umsatz eingebüßt. Mit 182,7 Millionen Euro ging der Erlös im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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