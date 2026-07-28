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    Besonders beachtet!

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    TeamViewer - Aktie gewinnt kräftig - 28.07.2026

    Am 28.07.2026 ist die TeamViewer Aktie, bisher, um +8,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TeamViewer Aktie.

    Besonders beachtet! - TeamViewer - Aktie gewinnt kräftig - 28.07.2026
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    TeamViewer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.07.2026

    Die TeamViewer Aktie notiert aktuell bei 6,3575 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,12 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4775  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,3575. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +22,94 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -2,73 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,86 %
    1 Monat +33,54 %
    3 Monate +22,94 %
    1 Jahr -37,79 %
    Stand: 28.07.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TeamViewer: Eine invertierte SKS; bullishe Kreuzung von 50- und 200-Tage-Linien, Kursziel 6,5 €, Potenzial 8,7–9,0 €. Rallye begann von 1 €. Short-Quote sinkt; Short-Squeeze unwahrscheinlich. Fundamentaldiskussionen zu EBITDA-Covenants, Verschuldung (NetDebt/EBITDA ca. 2) und FCF; Wachstum durch neue Märkte/ARR; DZ-Bank-Impuls wird genannt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Mrd.EUR € wert.

    Dow Jones glänzt, Tech schwankt heftig: So liefen DAX, MDAX & Co. heute


    Freundliche Indizes, heftige Ausschläge: Während DAX & Co. moderat zulegen, sorgen vor allem Tech- und US-Werte mit zweistelligen Bewegungen für ein äußerst volatiles Bild.

    Weitere Gewinne vor Fed-Sitzung


    Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erfolgskurs geblieben. Allerdings wurden die Anleger am Nachmittag angesichts der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und aktueller Quartalsberichte weiterer Schwergewichte …

    Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang - Aktie deutlich höher


    Der Fernwartungssoftwarespezialist Teamviewer hat auch im zweiten Quartal Umsatz eingebüßt. Mit 182,7 Millionen Euro ging der Erlös im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TeamViewer

    +8,12 %
    +10,86 %
    +33,54 %
    +22,94 %
    -37,79 %
    -61,63 %
    -79,58 %
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