RCM Beteiligungs: HJ 1/2026 (HGB, untestiert) – Immobiliengewinn geplant
Starkes Wachstum, solide Ertragslage und strategische Weichenstellungen prägen das erste Halbjahr 2026 – trotz herausforderndem Markt- und Zinsumfeld.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Konzernumsatzerlöse stiegen im 1. Hj. 2026 um ca. 32 % auf ca. 1,45 Mio. EUR; Kaltmieten erhöhten sich um ca. 26 % auf ca. 0,73 Mio. EUR (annualisiert ca. 1,5 Mio. EUR) bei einer Vermietungsquote von ~95 %.
- Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter: ca. +0,35 Mio. EUR (Vorjahr: +0,11 Mio.); Ergebnis der Einzelgesellschaft RCM: ca. +0,22 Mio. EUR (Vorjahr: +0,31 Mio.). Beide Werte enthalten Sondererträge aus russischen Wertpapieren von insgesamt ca. +0,17 Mio. EUR.
- Zu den russischen Wertpapieren: 2022 ausgebucht wegen Sanktionen; im H1/2026 eingegangen: Zinszahlungen auf Staatsanleihen von ca. 0,11 Mio. EUR und Auskehrung aus 15.000 ADR auf Sberbank-Aktien von ca. 0,06 Mio. EUR (bei ~70 % Abschlag gegenüber Moskauer Stammaktienkurs); weitere Ansprüche nicht ausgeschlossen.
- Vorstand plant Verkauf einer Dresdner Immobilie mit erwartetem Veräußerungsgewinn oberhalb von 2 Mio. EUR (zeitlich/bedingungsabhängig ungewiss) und beabsichtigt nach Realisierung verstärkte Aktienrückkäufe.
- Einziehung eigener Aktien vorgesehen: Aktuell 299.829 eigene Aktien gehalten; bei Erreichen von mindestens 300.000 Stück sollen bis zu 300.000 eigene Aktien eingezogen und das Grundkapital auf bis zu 12.800.000 EUR vermindert werden (Stückwert unverändert 1,00 EUR); weiterer Rückkauf geplant.
- Bilanz / Marktumfeld: Konzernbilanzsumme ca. 37,6 Mio. EUR (31.12.2025: 38,1 Mio.); Eigenkapitalquote Konzern 49,4 % (Einzelgesellschaft 69,0 %). Markt: Immobilienpreise leicht steigend, aber höhere und volatile Finanzierungskosten (EZB +25 bp im Juni 2026, Einlagesatz 2,25 %, 10‑Jahres-Finanzierung ~4 %) belasten Transaktionen.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei RCM Beteiligungs ist am 12.08.2026.
Der Kurs von RCM Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,31 % im
Minus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9600EUR das entspricht einem Plus von +2,13 % seit der Veröffentlichung.
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