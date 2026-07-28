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    SM Wirtschaftsberatungs AG: H1 2026 Zahlen (HGB) + Teilveräußerung & IPO

    Trotz Sondereffekten zeigt H1 2026 ein robustes Bild: steigende Mieterträge, solide Eigenkapitalquote, erste Beteiligungsverkäufe und Start neuer Projektentwicklungen.

    SM Wirtschaftsberatungs AG: H1 2026 Zahlen (HGB) + Teilveräußerung & IPO
    Foto: adobe.stock.com
    • Ergebnis H1 2026: Ergebnis nach Steuern ca. –0,43 Mio. €; ohne außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (ca. 0,51 Mio. €) leicht positives Ergebnis von ca. +0,08 Mio. €.
    • Erste Teilveräußerung einer größeren Beteiligung umgesetzt: Erlös ca. 0,31 Mio. €, Buchgewinn ca. 0,19 Mio. €; ratierliche Veräußerung weiterer Anteile über bis zu 3 Jahre geplant, verbleibendes Ertragspotenzial ca. 2 Mio. €.
    • Vorstand beabsichtigt öffentliches Rückkaufangebot über bis zu 60.000 eigene Aktien zu 4,60 € je Aktie (max. Volumen ca. 276.000 €) mit Einziehung; Aufsichtsratsbeschluss und Liquiditätsprüfung stehen noch aus.
    • Mieterträge deutlich gestiegen auf ca. 0,20 Mio. € (Vorjahr ca. 0,08 Mio. €); annualisierte Kaltmieten inkl. Tochter SMC ca. 0,85 Mio. €, Vermietungsquote >90 %.
    • Solide Kapitalausstattung: Eigenkapitalquote ca. 63,9 % (31.12.2025: 63,5 %) bei einer Bilanzsumme von ca. 21,2 Mio. €.
    • Projektentwicklung: Baubeginn für Zuckerbergstraße 80 (Stuttgart, Steinhaldenfeld) Ende Juni 2026; Vertriebsstart der Eigentumswohnungen im August 2026; Projekt in Bietigheim‑Bissingen verzögert für bessere Vermarktbarkeit.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SM Wirtschaftsberatungs ist am 11.08.2026.

    Der Kurs von SM Wirtschaftsberatungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4200EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    SM Wirtschaftsberatungs

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