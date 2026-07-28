Ford profitiert von SUV-Nachfrage in den USA - Aktienkurs springt an
- Ford hebt Vorsteuerprognose auf 10 bis 11 Mrd Dollar
- Umsatz sinkt um 4 Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar
- Unter dem Strich schwarze Null statt 1,3 Mrd Verlust
DEARBORN (dpa-AFX) - Ford hat dank starker Verkäufe lukrativer SUV-Modelle im Heimatmarkt USA seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der Konzern rechnet nun mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 10 und 11 Milliarden Dollar statt zuvor 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar. Zugleich sank zuletzt mit dem Schrumpfen des Elektroauto-Geschäfts auch der Verlust in dem einst forcierten Bereich, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte.
Insgesamt sank der Ford-Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar. Ein zentrales Problem war, dass der Konzern nach dem Brand bei einem Aluminium-Lieferanten weniger Fahrzeuge seiner populären Pickups der F-Modellfamilie anbieten konnte. Ford federte das aber mit höheren Verkäufen von Bronco- und Explorer-SUV in teuren Ausstattungen ab. Unter dem Strich kam Ford auf eine schwarze Null nach einem Verlust von 1,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.
Anleger zeigten sich hoch erfreut. Die Ford-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um knapp sieben Prozent zu./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ford Motor Aktie
Die Ford Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,12 % und einem Kurs von 14,07 auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ford Motor Aktie um +16,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Ford Motor bezifferte sich zuletzt auf 54,67 Mrd..