JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie habe am Berichtstag trotz solider Resultate und einer angehobenen Prognose Schwäche gezeigt, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege daran, dass die im Vorfeld bereits mit dem Aktienkurs gestiegenen Erwartungen nicht übertroffen worden seien. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal für den Logistiker gemäßigter beginnt als vorher angenommen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,57 % und einem Kurs von 105,5USD auf NYSE (28. Juli 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 118

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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