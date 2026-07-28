ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 115 Dollar - 'Neutral'
- JPMorgan senkt UPS Kursziel von 118 auf 115 US-Dollar
- Einstufung bleibt Neutral trotz solider Quartalsdaten
- JPMorgan erwartet moderateren Start im dritten Quartal
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie habe am Berichtstag trotz solider Resultate und einer angehobenen Prognose Schwäche gezeigt, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege daran, dass die im Vorfeld bereits mit dem Aktienkurs gestiegenen Erwartungen nicht übertroffen worden seien. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal für den Logistiker gemäßigter beginnt als vorher angenommen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:28 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,57 % und einem Kurs von 105,5 auf NYSE (28. Juli 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -10,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.
Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 69,21 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 133,00USD was eine Bandbreite von +0,45 %/+26,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 115 US-Dollar
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Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://postandparcel.info/162345/news/e-commerce/ups-enhances-services-in-southern-taiwan/
https://www.fool.com/investing/2026/05/18/ups-could-thrive-in-a-post-amazon-world/
Investoren bleiben in Bezug auf die Transformationspläne von UPS gemischt, hauptsächlich aus Ungeduld.
Doch während es langsam Gestalt annimmt, könnte der Wechsel des Paketzustellunternehmens zu Kunden mit höheren Margen bald zu einer größeren Rentabilität führen.
UPS-Aktien könnten starke Gesamtrenditen erzielen.
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.