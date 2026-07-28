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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 115 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt UPS Kursziel von 118 auf 115 US-Dollar
    • Einstufung bleibt Neutral trotz solider Quartalsdaten
    • JPMorgan erwartet moderateren Start im dritten Quartal
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 115 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie habe am Berichtstag trotz solider Resultate und einer angehobenen Prognose Schwäche gezeigt, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege daran, dass die im Vorfeld bereits mit dem Aktienkurs gestiegenen Erwartungen nicht übertroffen worden seien. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal für den Logistiker gemäßigter beginnt als vorher angenommen./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:28 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,57 % und einem Kurs von 105,5 auf NYSE (28. Juli 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -10,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 69,21 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 133,00USD was eine Bandbreite von +0,45 %/+26,03 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 115 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 115,00$, was eine Steigerung von +8,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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